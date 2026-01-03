Vẻ nóng bỏng của 'nữ hoàng trượt băng' là vợ sắp cưới của Jake Paul

|
Mới đây, trong bài đăng chào mừng năm mới 2026, ngôi sao trượt băng tốc độ Jutta Leerdam - bạn gái YouTuber kiêm võ sĩ đình đám Jake Paul - đã lựa chọn bức ảnh kỷ niệm ngày bạn trai cầu hôn là khoảnh khắc ấn tượng nhất năm 2025. Trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương rực sáng, cùng gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, Leerdam viết: "Năm 2025 thật tuyệt vời, tràn đầy phép màu, sự trưởng thành và những khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Hãy cùng nhau làm cho năm 2026 còn tuyệt vời hơn nữa!".
Leerdam và Paul hẹn hò từ đầu năm 2023 và công khai sau đó ít tháng. "Giờ tôi là người Hà Lan rồi", võ sĩ chú thích bức ảnh chụp cùng bạn gái vào tháng 4/2023 như một cách "xác nhận chủ quyền". Mối tình của ngôi sao YouTube cùng cô nàng được mệnh danh "nữ hoàng trượt băng Hà Lan" nhanh chóng gây chú ý. Cặp đôi đính hôn vào tháng 3/2025.
Từ trước khi hẹn hò với Paul, Jutta Leerdam (sinh năm 1998) đã nổi tiếng là biểu tượng nhan sắc của làng thể thao xứ sở hoa tulip. Trang Volkskrant từng đánh giá Leerdam là hiện tượng của thể thao Hà Lan, là VĐV có đà phát triển nhanh nhất trong lịch sử trượt băng tốc độ của thế giới.
Năm 18 tuổi, Leerdam đã vô địch giải trẻ trượt băng tốc độ thế giới. Cô cũng là nhà vô địch thế giới nội dung chạy nước rút 500 và 1000 m kết hợp năm 2022. Tuy nhiên, tại vòng loại Olympic 2026 ở Heerenveen, cô nàng 27 tuổi đã về nhì và phải rời giải đấu trong nước mắt.
Ngôi sao trượt băng tốc độ nổi tiếng với nhan sắc nổi bật, phong cách nóng bỏng. Leerdam có chiều cao 1,81 m, đôi chân dài và thân hình săn chắc nhờ tập luyện thể thao cường độ cao.
VĐV người Hà Lan theo đuổi phong cách thời trang cá tính, thường xuyên diện bra thể thao, khoe trọn lợi thế hình thể. Nổi tiếng và xinh đẹp, Leerdam trở thành gương mặt quảng cáo được nhiều nhãn hàng mời hợp tác. Cô cũng thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang danh tiếng.
Leerdam và bạn trai khiến người theo dõi ngưỡng mộ với cuộc sống xa hoa. Với thu nhập "khủng" từ mạng xã hội và các hợp đồng quảng cáo, cặp đôi không ngại khoe giàu. Cả hai đi du lịch ở những khu nghỉ dưỡng sang chảnh, nhiều lần di chuyển bằng chuyên cơ riêng.
Paul hết lòng ủng hộ sự nghiệp, luôn đồng hành cùng vị hôn thê trong mọi thăng trầm. Sau khi Leerdam thất bại tại vòng loại hồi tháng 12/2025, anh đã chia sẻ dòng trạng thái động viên và tag tên cô: "Anh rất tự hào về em, chiến binh". Dưới bài đăng, những người theo dõi cũng khích lệ, mong chờ đám cưới của cặp đôi nổi tiếng.
