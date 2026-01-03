Vẻ nóng bỏng của 'nữ hoàng trượt băng' là vợ sắp cưới của Jake Paul

Mới đây, trong bài đăng chào mừng năm mới 2026, ngôi sao trượt băng tốc độ Jutta Leerdam - bạn gái YouTuber kiêm võ sĩ đình đám Jake Paul - đã lựa chọn bức ảnh kỷ niệm ngày bạn trai cầu hôn là khoảnh khắc ấn tượng nhất năm 2025. Trên tay đeo chiếc nhẫn kim cương rực sáng, cùng gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc, Leerdam viết: "Năm 2025 thật tuyệt vời, tràn đầy phép màu, sự trưởng thành và những khoảnh khắc tôi sẽ không bao giờ quên. Hãy cùng nhau làm cho năm 2026 còn tuyệt vời hơn nữa!".