Ảnh hẹn hò hiếm hoi của cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Ngày cuối cùng của năm 2025, rich kid Tiên Nguyễn, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, đăng loạt hình ảnh "tổng kết" những dấu mốc của từng tháng đã qua. Mở đầu là những hình ảnh ngọt ngào trong đám cưới xa hoa của cô cùng chồng Dubai, Justin Cohen. "Kết thúc năm nay đúng nơi mình thuộc về, cùng những người đã tạo nên chương cuối cùng không thể nào quên này. Vô cùng biết ơn. Đây là những khoảnh khắc chân thực, tự nhiên khi chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm", Tiên Nguyễn viết. Ảnh: @tiennguyenn/Instagram.