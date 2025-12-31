Ảnh hẹn hò hiếm hoi của cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

|
Ngày cuối cùng của năm 2025, rich kid Tiên Nguyễn, con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, đăng loạt hình ảnh "tổng kết" những dấu mốc của từng tháng đã qua. Mở đầu là những hình ảnh ngọt ngào trong đám cưới xa hoa của cô cùng chồng Dubai, Justin Cohen. "Kết thúc năm nay đúng nơi mình thuộc về, cùng những người đã tạo nên chương cuối cùng không thể nào quên này. Vô cùng biết ơn. Đây là những khoảnh khắc chân thực, tự nhiên khi chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm", Tiên Nguyễn viết. Ảnh: @tiennguyenn/Instagram.
Mỗi tháng trong năm của ái nữ nhà tỷ phú đều ngập tràn trong những bữa tiệc tùng và sự kiện xa hoa. Đây cũng là lần đầu Tiên Nguyễn hé lộ những hình ảnh trước khi chuyện tình yêu được công khai. Người theo dõi có thể thấy Justin xuất hiện trong phần lớn các dấu mốc quan trọng của cô nàng. Từ đầu năm 2025, Justin đã cùng mặc áo dài đón Tết Nguyên đán, nhận lì xì ở nhà vợ tương lai. Ảnh: @tiennguyenn/Instagram.
Khác với chị gái Tiên Nguyễn, Hiếu Nguyễn - cậu út nhà tỷ phú - lại đánh dấu ngày cuối cùng của năm với bức ảnh chụp cùng bạn gái Marie Trâm Anh ở Thượng Hải (Trung Quốc). Đây cũng là lần hiếm hoi Hiếu Nguyễn đăng ảnh hẹn hò. Phong cách lãng tử, ngoại hình điển trai của anh khiến người theo dõi "trầm trồ". Chàng thiếu gia cũng chia sẻ video tham quan Zhangjiang Hi-tech Park, khu công nghệ cao ở Phố Đông. Ảnh: @hhieunguyenn/Instagram.
Trên trang cá nhân, rich kid Thảo Nhi Lê tạm biệt năm 2025 với video recap cùng dòng trạng thái chia sẻ cảm xúc khi một năm đã qua. "2025 đã dạy tôi trưởng thành không ồn ào. Nó diễn ra trong những buổi sáng tĩnh lặng, những quyết định khó khăn, và việc học cách giữ lại và buông bỏ. Tôi đã xây dựng, đã phá vỡ, và tôi đã xây dựng lại theo cách nhẹ nhàng hơn, rõ ràng hơn, và niềm tin sâu sắc hơn vào bản thân", cô viết. Ảnh: @thaonhile/Instagram.
Tháng 11 vừa qua, nàng Á hậu gây bất ngờ khi công khai bạn trai người Pháp, Romain Leclef. Những người yêu mến đều háo hức mong chờ hôn lễ của cả hai trong thời gian sớm nhất. Trong bài đăng kết thúc năm cũ, Thảo Nhi Lê dành lời chúc ấm áp: "Chúc tất cả các bạn một năm 2026 tươi đẹp, một năm của sự chuyển động, những khởi đầu mới, và những bước tiến về phía trước". Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những người bạn đã đồng hành suốt năm qua. Ảnh: @thaonhile/Instagram.
Trước thời khắc đón chào năm mới 2026, Joyce Phạm, con gái của đại gia Minh Nhựa, đăng loạt hình check-in Tháp Eiffel ở Paris (Pháp). Cô nàng hào hứng chụp hình cùng biểu tượng của thành phố, kèm theo dòng caption: "Bonjour Paris" (tạm dịch: Xin chào Paris). Ảnh: @joyce.pham1106/Instagram.
Đây là chuyến đi chơi của gia đình, có sự xuất hiện của chồng cô nàng, Tâm Nguyễn, và ông bà. Tuy nhiên, những người theo dõi cho rằng đây là hình từ trước, bởi trên Instagram cá nhân, Tâm Nguyễn đăng video đang đi trên đường phố TP.HCM vào ngày 31/12. Ảnh: @joyce.pham1106/Instagram.
