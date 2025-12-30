Vì sao 'thái tử' Samsung gia nhập Hải quân?

Ngày càng nhiều người thừa kế chaebol chọn gia nhập Hải quân, cho thấy cách giới tinh hoa Hàn Quốc đang nhìn lại ý nghĩa của nghĩa vụ quân sự.

Hình ảnh "thái tử" Samsung trong lễ phong sĩ hải Quân vào ngày 28/11 vừa qua. Ảnh: Yonhap.

Tri Thức - Znews trích dịch bài viết của tác giả Moon Keun-sik đăng trên The Korea Times, bàn luận về chủ đề "Vì sao con cháu các tập đoàn chaebol Hàn Quốc chọn gia nhập Hải quân?". Ông Moon là đại tá hải quân đã nghỉ hưu, hiện làm giảng viên thỉnh giảng ngành chính sách công tại Đại học Hanyang (Seoul, Hàn Quốc).

Trong nhiều năm, khi báo chí Hàn Quốc nhắc đến các tập đoàn chaebol ngoài mảng kinh doanh, câu chuyện thường xoay quanh đời tư ồn ào của giới tài phiệt, đặc biệt là các vụ kiện tụng, ly hôn và tranh chấp gia đình được công khai trước truyền thông.

Nhưng vài năm gần đây, sự chú ý của dư luận lại chuyển sang một hiện tượng khác: con cháu các tập đoàn lớn không còn chỉ xuất hiện trên mặt báo vì bê bối hay tài sản, mà vì những lựa chọn cá nhân khác thường - trong đó có việc tự nguyện khoác áo lính, gia nhập Hải quân, một con đường vốn không phổ biến với tầng lớp thượng lưu.

Hiện tượng

Người đầu tiên thu hút sự quan tâm lớn là Chey Min-jung - con gái thứ hai của Chủ tịch SK Group Chey Tae-won. Ở Hàn Quốc, nghĩa vụ quân sự chỉ bắt buộc với nam giới, vì vậy việc Chey tự nguyện nhập ngũ với tư cách sĩ quan Hải quân nhanh chóng trở thành đề tài được bàn luận rộng rãi cho tới khi cô xuất ngũ vào năm 2017.

Năm nay, một người thừa kế khác của gia đình tài phiệt cũng gây chú ý với lựa chọn tương tự. Đó là Lee Jee-ho - con trai của Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae-yong.

"Công chúa" SK Chey Min-jung nhập ngũ với tư cách sĩ quan Hải quân vào năm 2017. Ảnh: Allkpop.

Ngày 28/11, tại lễ phong hàm sĩ quan tổ chức ở Học viện Hải quân Changwon (tỉnh Gyeongsang Nam), "thái tử" Samsung Lee Jee-ho đại diện cho hàng trăm tân sĩ quan tuyên thệ phục vụ trước gia đình và khách mời. Gương mặt rám nắng và giọng nói dứt khoát của anh phản ánh 11 tuần huấn luyện cường độ cao.

Điều này đủ để biến một thanh niên "con nhà giàu" thành một sĩ quan kỷ luật. Video buổi lễ nhanh chóng lan truyền trên mạng và tạo ra nhiều cuộc bàn luận.

Lý do

Gia nhập Hải quân không chỉ là chuyện hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà cho thấy cách tầng lớp tinh hoa Hàn Quốc đang nhìn nhận lại ý nghĩa của việc phục vụ quân đội. Lựa chọn của con cái các gia đình tài phiệt thường được xem như "phong vũ biểu" phản ánh giá trị và tư duy đang thay đổi trong giới thượng lưu.

Trước hết, Hải quân gắn liền với hình ảnh toàn cầu hóa. Khác với tác chiến trên bộ, Hải quân chú trọng nhiều hơn tới ngoại giao, hợp tác quốc tế và phối hợp đa quốc gia. Các chuyến hải trình dài ngày, tập trận chung và ghé cảng nước ngoài giúp sĩ quan thường xuyên tiếp xúc với đồng nghiệp quốc tế, hiểu trực tiếp trật tự hàng hải và chuẩn mực quốc tế.

Từ đó hình thành hình ảnh sĩ quan hải quân như những "quý ông quốc tế" - phù hợp với các gia đình coi trọng sự tinh tế trong giao tiếp và nghi thức toàn cầu.

Ở các cường quốc hải quân truyền thống như Anh và Mỹ, con cháu hoàng gia, chính khách và giới doanh nhân từ lâu đã chọn Hải quân như một môi trường rèn luyện lãnh đạo toàn cầu. Điều này củng cố thêm danh tiếng của Hải quân như nơi "đào tạo lãnh đạo trên biển".

Một lý do khác nằm ở sự thay đổi hình ảnh xã hội của các quân chủng. Những năm gần đây, Lục quân Hàn Quốc vướng vào nhiều tranh cãi chính trị, vấn đề nội bộ và chỉ trích về quyền lợi binh sĩ, phát ngôn gây tranh cãi và trách nhiệm lãnh đạo.

Sĩ quan hải quân Lee Jee-ho (ở giữa) bên cha và bà nội trong lễ tốt nghiệp được tổ chức tại Học viện Hải quân ở Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang. Ảnh: Yonhap.

Trong khi đó, Hải quân phần lớn đứng ngoài các ồn ào này, giữ được hình ảnh ổn định, chuyên nghiệp và hợp tác quốc tế. Với các gia đình chaebol vốn cân nhắc kỹ điều kiện phục vụ và ảnh hưởng lâu dài, Hải quân trở thành lựa chọn an toàn và tích cực hơn.

Với con cháu tài phiệt, làm sĩ quan hải quân không chỉ là làm tròn bổn phận, mà còn là cách tích lũy kỹ năng cho vai trò lãnh đạo tương lai: tư duy toàn cầu, quản trị tổ chức phức tạp và xử lý khủng hoảng.

Môi trường Hải quân đòi hỏi lập kế hoạch, phối hợp nhiều nhóm khác nhau và làm việc thường xuyên với đối tác nước ngoài - những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh quốc tế sau này.

Bản thân hình ảnh sĩ quan hải quân cũng tạo sức hút: đời sống kỷ luật, văn hóa tổ chức tương đối trong sạch và sự cởi mở của môi trường biển giúp hình thành cảm nhận về một "nghề nghiệp có phẩm giá".

Vì vậy, đây không phải là hành động mang tính biểu tượng hay trình diễn. Đó là một lựa chọn thực tế, có tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu mới của thời đại.

Cuối cùng, việc thế hệ thứ hai, thứ ba của các tập đoàn chọn Hải quân phản ánh một chuyển dịch rộng hơn trong xã hội Hàn Quốc: từ chỗ coi Lục quân là con đường mặc định, nay người ta bắt đầu coi trọng những hình thức phục vụ giúp nâng cao năng lực quốc tế và tầm nhìn dài hạn.

Hải quân vì thế không còn là "lựa chọn thay thế", mà ngày càng được xem là lựa chọn tối ưu đối với thế hệ lãnh đạo mới - những người được kỳ vọng vừa có trách nhiệm xã hội, vừa có năng lực hội nhập toàn cầu.