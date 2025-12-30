Nữ phi hành gia gốc Việt trầm cảm sau chuyến bay lịch sử vào vũ trụ

Nhà hoạt động nhân quyền gốc Việt Amanda Nguyễn cho biết chuyến bay vào vũ trụ khiến cô rơi vào trầm cảm nặng vì làn sóng phản ứng tiêu cực quá lớn.

Amanda Nguyễn đã có chuyến bay đến rìa vũ trụ vào hồi tháng 4. Ảnh: Amanda Nguyen/Facebook.

Nhà khoa học nghiên cứu về du hành vũ trụ sinh học người Mỹ gốc Việt Amanda Nguyễn - thành viên phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên của Blue Origin hồi tháng 4 - mới đây chia sẻ về những gì đã xảy ra sau chuyến thám hiểm khứ hồi đến rìa không gian.

Amanda Nguyễn trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ khi tham gia chuyến bay lịch sử NS-31 cùng với ca sĩ Katy Perry, nhà báo truyền hình Gayle King, nhà từ thiện Lauren Sánchez (vợ của chủ sở hữu Blue Origin, Jeff Bezos), cựu nhà khoa học tên lửa của NASA Aisha Bowe và nhà sản xuất phim Kerianne Flynn.

Sự kiện này đã gây ra những phản ứng trái chiều, với nhiều người nổi tiếng lên tiếng về chi phí và việc tư nhân hóa du lịch vũ trụ, theo The People.

Trong một bài đăng dài đăng trên Instagram hôm 28/12, Amanda Nguyễn cho biết "hậu quả của chuyến bay vào vũ trụ" đã khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, điều mà cô từng nói với nhà báo Gayle King là "có thể kéo dài nhiều năm". Cô cảm thấy kinh nghiệm nghề nghiệp và ước mơ của mình "đã bị chôn vùi dưới làn sóng kỳ thị phụ nữ".

Amanda Nguyễn là nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng tại Mỹ. Ảnh: amandangocnguyen/Instagram.

Phi hành gia 32 tuổi cho biết lượng thông tin khổng lồ về sự kiện khiến ngay cả một phần nhỏ thông tin tiêu cực cũng có sức tàn phá lớn.

“Hàng tỷ lượt tiếp cận mang tính thù địch như một làn sóng công kích dồn dập vượt quá khả năng chịu đựng của não bộ con người. Tôi cảm thấy mình như nạn nhân bị vạ lây, khoảnh khắc vinh quang của tôi đã bị hủy hoại”, cô viết.

Amanda Nguyễn nói rằng cô đã không rời khỏi Texas (Mỹ) trong một tuần vì nằm bẹp giường. Một tháng sau đó, cô vẫn không thể cất lời vì nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Amanda Nguyễn thừa nhận trải nghiệm vừa qua cũng mang lại điều tốt đẹp.

"Đã 8 tháng trôi qua, tôi rất vui vì nỗi đau buồn đã bắt đầu tan biến. Những người bạn tốt đã cứu tôi. Tình yêu thương của cộng đồng đã cứu tôi. Mọi người đã cứu tôi", Amanda Nguyễn bày tỏ.

Từ đó, Amanda Nguyễn nhận ra rằng "chúng ta không bao giờ hoàn toàn rũ bỏ được con người quá khứ của mình". Cô tự hào vì đã là chính mình và tập trung vào "lòng tốt" ngay cả khi phải đối mặt với làn sóng quấy rối.