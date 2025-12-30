'Thánh ăn công sở' từng làm mưa làm gió một thời giờ ra sao?

Từng là biểu tượng giải trí của thế hệ 9X với những video nấu ăn "không giống ai" tại văn phòng, Ms Yeah giờ đây vẫn là nhà sáng tạo nội dung, nhưng sức hút vẫn không còn như trước.

Ms Yeah nổi tiếng nhờ các video chế biến các món ăn từ các vật dụng tưởng chừng như vô dụng.

Năm 2017, Ms Yeah (sinh năm 1994, đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng với biệt danh "thánh ăn công sở". Trong các video, cô biến chiếc bàn làm việc thành "bếp dã chiến", tận dụng những vật dụng tưởng chừng vô dụng như bình lọc nước, bút chì, thậm chí cả thân cây CPU để chế biến các món ăn cầu kỳ.

Phong cách sáng tạo lạ lẫm, tiết tấu nhanh, hình ảnh trẻ trung giúp Ms Yeah nhanh chóng chinh phục giới trẻ, đặc biệt là thế hệ 9X. Từ một nhân viên văn phòng bình thường, cô vươn lên thành YouTuber hàng đầu Trung Quốc trong mảng ẩm thực - giải trí, sở hữu hàng chục triệu lượt theo dõi trên nhiều nền tảng.

Sự nổi tiếng kéo theo thu nhập khổng lồ. Năm 2018, theo SCMP, chi phí để một nhãn hàng xuất hiện trong video của Ms Yeah có thể lên tới 500.000 nhân dân tệ (hơn 71.000 USD ).

Ms Yeah vẫn thường xuyên đăng video trên các nền tảng Facebook và Instagram cùng đồng nghiệp.

Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp cũng đi kèm với cú trượt dài. Năm 2019, hai bé gái bắt chước một trong các video của Ms Yeah - làm bỏng ngô bằng lon nước ngọt - dẫn đến tai nạn nổ nghiêm trọng. Một bé tử vong, bé còn lại bị bỏng nặng. Sự việc gây chấn động dư luận, Ms Yeah hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội và gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội trong một thời gian dài.

Sau biến cố, Ms Yeah chọn cách sống kín tiếng hơn. Kênh YouTube từng có hơn 14,1 triệu người theo dõi của cô không còn cập nhật video mới từ năm 2023.

Dù cô vẫn duy trì hoạt động trên một số nền tảng khác với các video ngắn khoảng một phút, mức độ lan tỏa không còn như trước.

Facebook hơn 5 triệu lượt theo dõi chỉ đạt hàng chục đến vài trăm nghìn lượt xem mỗi clip, trong khi tài khoản Instagram tích xanh của cô dừng lại ở khoảng 348.000 người theo dõi.

Năm 2021, Ms Yeah gây chú ý trở lại khi công khai chuyện kết hôn. Cô chia sẻ hình ảnh mặc váy cưới và những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng, xem đây như dấu hiệu cho thấy cô đã phần nào vượt qua cú sốc tâm lý trong quá khứ.

Ở hiện tại, "thánh ăn công sở" vẫn tiếp tục công việc sáng tạo nội dung xoay quanh nấu ăn tại bàn làm việc, nhưng theo nhận xét của nhiều khán giả lâu năm, phong thái của cô không còn rực rỡ, tươi vui và đầy năng lượng như thời kỳ đỉnh cao.