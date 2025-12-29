'Tarzan đời thực' từng tay không vật cá sấu, suýt chết vì nhảy dù

Influencer nổi tiếng "Tarzan đời thực" cảm thấy may mắn vì còn sống sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng trong lúc nhảy dù.

Mike Holston từng đuổi theo và bắt được một con cá sấu nước ngọt ở vùng nước nông tại Australia.

Ngày 28/12, Mike Holston - influencer người Mỹ tự xưng là "Tarzan đời thực" - đăng tải hình ảnh nằm trên cáng bệnh viện với chân phải quấn băng và cổ đeo nẹp, gửi tới hơn 16 triệu người theo dõi trên Instagram. Anh cho biết mình bị thương khá nặng, phải tạm dừng hoạt động trong vài tuần để hồi phục.

Holston cho biết hiện tình trạng sức khỏe đang tiến triển tốt hơn, dù giai đoạn ngay sau tai nạn rất nghiêm trọng, khi anh bị đau ngực dữ dội và gặp khó khăn trong việc hô hấp trong nhiều giờ liền, theo New York Post.

Về nguyên nhân, influencer này nói tai nạn xuất phát từ một sai sót nhỏ trong quá trình thao tác và coi đó là rủi ro có thể xảy ra trong bộ môn thể thao mạo hiểm này. Anh khẳng định sẽ sớm quay trở lại khi sức khỏe cho phép.

"Tôi biết nhiều người muốn thấy tôi gục ngã, nhưng đừng trông mong điều đó lâu. Cứ tận hưởng trong lúc còn có thể!", anh nói.

Holston còn trấn an người theo dõi rằng tình hình không nguy hiểm đến tính mạng và mọi thứ đã được kiểm soát. Anh nhấn mạnh mình vẫn giữ tinh thần tích cực và mong sớm tiếp tục công việc.

Mike Holston cập nhật tình hình sức khỏe trên kênh Instagram cá nhân.

Mike Holston hiện có hơn 1,3 triệu người theo dõi trên YouTube, được biết đến với các nội dung về động vật hoang dã và phiêu lưu ngoài trời. Tuy nhiên, anh từng vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi đăng tải các video quay tại Australia, trong đó anh tiếp cận, đuổi theo và vật lộn với cá sấu trong môi trường tự nhiên.

Một số video cho thấy Holston nhảy từ thuyền xuống vùng nước nông để đuổi theo cá sấu nước ngọt và khống chế nó; trong một đoạn khác, anh vật lộn với cá sấu nước mặn non và bị con vật cắn, khiến cảnh quay có máu.

Những hình ảnh này nhanh chóng bị các tổ chức bảo tồn động vật lên án là nguy hiểm và vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã. Ông Bob Irwin, cha của chuyên gia Steve Irwin, cũng công khai chỉ trích hành vi của Holston và cho rằng những du khách không tôn trọng thiên nhiên Australia không nên được dung thứ.

Các tổ chức bảo tồn cảnh báo việc lan truyền những nội dung mạo hiểm và gây tổn hại đến động vật có thể tạo ra hậu quả tiêu cực cho cả con người lẫn hệ sinh thái.

Trước phản ứng dữ dội, Holston khẳng định anh không khuyến khích người khác bắt chước và cho biết con cá sấu đã được thả trở lại tự nhiên sau khi quay hình và chụp ảnh.