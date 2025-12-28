'Tỷ phú nuôi lợn' Singapore gây sốt khi thưởng vàng cho nhân viên

Tỷ phú Lim Hock Chee, người nổi tiếng là "ông trùm siêu thị" Singapore, mới đây thể hiện độ hào phóng khi thưởng vàng cho nhân viên, với người nhận nhiều nhất là đồng vàng 100 g.

"Tỷ phú nuôi lợn" Lim Hock Chee (áo đỏ) tặng vàng cho nhân viên lâu năm. Ảnh: Singapore Gold Talk.

Chủ chuỗi siêu thị Sheng Siong (Singapore) Lim Hock Chee - người vốn nổi tiếng là doanh nhân hào phóng - mới đây một lần nữa gây chú ý khi tặng những đồng tiền vàng như phần thưởng cho các nhân viên gắn bó lâu năm.

Các bài đăng trên mạng xã hội được lan truyền từ hôm 21/12 cho thấy những đồng tiền vàng được chế tác riêng, có in logo của Sheng Siong.

Hai nhân viên của cửa hàng chia sẻ ảnh chụp đang cầm giấy chứng nhận và những đồng tiền vàng, bên cạnh là tỷ phú Lim Hock Chee, giám đốc điều hành của chuỗi siêu thị đình đám này. Cả hai tiết lộ họ nhận được giải thưởng là vàng thật vì 5 năm cống hiến, và nói rằng thời gian họ làm việc tại Sheng Siong trôi qua "nhanh như chớp mắt".

Theo trang 8world, các giải thưởng ghi nhận thâm niên của ông Sheng Siong được chia thành 4 cấp độ, mỗi cấp độ vinh danh một cột mốc 5 năm phục vụ.

Hạng thấp nhất được trao cho những nhân viên đã làm việc tại công ty trong vòng 5 năm, mỗi người nhận được một đồng tiền vàng 20 g trị giá 3.700 SGD ( 2.881 USD ).

Các nhân viên có thâm niên 10 năm được tặng một đồng tiền vàng 30 g trị giá 5.600 SGD ( 4.361 USD ), trong khi những người có thâm niên 15 năm được tặng một đồng tiền vàng 40 g trị giá 7.500 SGD ( 5.840 USD ).

Mức thưởng cao nhất dành cho những nhân viên có thâm niên 20 năm. Công ty Sheng Siong đã tặng mỗi nhân viên trung thành này một đồng vàng 100 g, được cho là trị giá 18.600 SGD ( 14.484 USD ).

Ông Lim nổi tiếng khi từ con trai chủ trang trại nuôi lợn trở thành tỷ phú của Singapore. Ảnh: Tatler Asia.

Câu chuyện về ông chủ tặng vàng cho nhân viên nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều lời khen ngợi, trầm trồ. Không ít dân mạng hỏi vui "Công ty còn tuyển người không, tôi cũng muốn một vị trí".

Phần lớn ý kiến bày tỏ nể phục trước tấm lòng hào phóng của "ông trùm siêu thị Singapore". Bên cạnh đó là những bình luận tán dương sự trung thành của những nhân viên đã gắn bó, phục vụ trong suốt hai thập kỷ, phần nào chứng minh công ty là nơi làm việc lý tưởng lâu dài.

Ông Lim Hock Chee (64 tuổi) sinh ra trong một gia đình chăn nuôi lợn ở Singapore. Năm 1985, ông Lim bắt đầu chuyển sang kinh doanh với một quầy thịt lợn nhỏ thuê ở cửa hàng tạp hóa.

Với nhiều người, sự thành công của tỷ phú họ Lim là "ngoài sức tưởng tượng" khi ông bắt đầu kinh doanh gian hàng thịt lợn nhằm chống ế cho trang trại nuôi lợn của cha mình.

Với sự cần cù và tầm nhìn xa, Lim đã đưa công ty từ khởi đầu khiêm tốn là một siêu thị mini ở Ang Mo Kio trở thành chuỗi siêu thị lớn thứ 3 trong nước, chiếm 15% thị phần siêu thị tại Singapore.

Theo Forbes, ông Lim hiện nắm giữ khối tài sản trị giá 1,85 tỷ USD . Ông là Giám đốc điều hành của Tập đoàn Sheng Siong, một công ty niêm yết trên sàn chính, điều hành hơn 80 siêu thị trên khắp Singapore và Trung Quốc.

Sheng Siong kết hợp các khái niệm của chợ truyền thống và siêu thị để mang lại sự tiện lợi hơn cho người tiêu dùng, cung cấp cả lựa chọn mua sắm "ướt" và "khô" dưới dạng các sản phẩm tươi sống và ướp lạnh như hải sản, thịt, trái cây và rau quả, các sản phẩm thực phẩm chế biến và đóng gói, cũng như các mặt hàng thiết yếu gia đình như đồ dùng vệ sinh cá nhân.