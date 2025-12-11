'Cú quay xe' vụ danh họa 87 tuổi mất tích sau khi lấy vợ kém 50 tuổi

Nhà thư pháp, họa sĩ, học giả nổi tiếng người Trung Quốc Phạm Tằng (sinh năm 1938) vừa công bố có con với vợ kém 50 tuổi, đồng thời đoạn tuyệt với con gái ruột và con trai riêng.

Họa sĩ Phạm Tằng tuyên bố có con với Từ Manh.

Ngày 11/12, trên trang cá nhân, nhà thư pháp nổi tiếng Trung Quốc Phạm Tằng đăng một tuyên bố được viết bằng thư pháp, chính thức xác nhận việc ông và người vợ trẻ Từ Manh, kém ông gần 50 tuổi, đã đón con trai đầu lòng. Trong chia sẻ, ông bày tỏ niềm vui và gọi đây là “hạnh phúc vô bờ”.

Phạm Tằng viết rằng từ nay gia đình ba người sẽ sống cùng nhau tại nhà mới, “kề cận dài lâu, an yên hưởng phần đời còn lại”. Đây là lần đầu tiên ông công khai xác nhận chuyện sinh con với người vợ thứ tư - vốn là đề tài gây nhiều tranh luận tại Trung Quốc thời gian qua, bởi tuổi tác chênh lệch quá lớn và những tranh cãi liên quan đến tài sản, người thừa kế.

Ông cũng cho biết sức khỏe tuổi già khiến ông hạn chế công việc, vì vậy phần lớn nhiệm vụ hàng ngày đã được giao cho vợ đảm nhận. Từ thời điểm công bố, mọi công việc công - tư liên quan đến ông đều sẽ do bà Từ Manh toàn quyền quyết định, những cá nhân khác không có quyền can thiệp.

Cắt đứt quan hệ với con ruột

Ở phần tiếp theo của bức thư pháp, Phạm Tằng đề cập đến những “mâu thuẫn không đáng có” xuất hiện thời gian gần đây, khi một số người - theo cách ông mô tả - đã phớt lờ danh dự, quyền lợi hợp pháp của ông, gây tổn thương cho cuộc sống riêng tư của vợ chồng ông.

Dù không nêu đích danh, dư luận nhanh chóng nhận định ông đang ám chỉ hai người con riêng là Phạm Hiểu Huệ và Phạm Trọng Đạt. Trước đó, truyền thông Trung Quốc ghi nhận việc hai người này bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe của cha, đồng thời có nhiều phát biểu liên quan đến tài sản và đời sống cá nhân của ông.

Trong tuyên bố, Phạm Tằng cáo buộc có người mượn danh con cái để “bịa đặt ác ý, công khai phỉ báng” ông và vợ. Ông khẳng định: “Kể từ hôm nay, tôi chính thức cắt đứt mọi quan hệ với Phạm Hiểu Huệ, Phạm Trọng Đạt và gia quyến của họ; không giữ bất kỳ hình thức liên lạc nào”.

Bức thư pháp công bố có con với vợ thứ tư kém 50 tuổi. Ảnh: Weibo.

Không chỉ chấm dứt quan hệ huyết thống về mặt pháp lý và tinh thần, ông còn yêu cầu hai người con riêng không được tiến hành bất cứ hoạt động nào nhân danh ông. Mọi tác phẩm nghệ thuật, hoạt động buôn bán, trưng bày, tặng tặng… có sử dụng tên tuổi Phạm Tằng do họ thực hiện đều “không liên quan đến cá nhân ông”.

Ông đồng thời tuyên bố hủy bỏ tất cả ủy quyền, hợp đồng, hợp tác giữa mình với hai con và các công ty có liên quan, nhằm tránh việc sử dụng tên tuổi ông vào mục đích thương mại hoặc gây tranh cãi. Phạm Tằng nhấn mạnh rằng ông giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu bất kỳ cá nhân nào tiếp tục sử dụng danh nghĩa của ông một cách trái phép.

Bước ngoặt trong cuộc chiến giành thừa kế

Ở phần cuối tuyên bố, Phạm Tằng đặt ra quy tắc mới nhằm bảo vệ danh tiếng và quyền kiểm soát các hoạt động nghề nghiệp. Theo đó, từ nay, mọi hoạt động công ích và từ thiện gắn với tên ông sẽ được giao cho Quỹ Nghệ thuật Từ thiện Văn Hóa Thập Dực Bắc Kinh quản lý. Đây là đơn vị duy nhất ông cho phép đứng ra tổ chức và điều phối các hoạt động thiện nguyện liên quan đến mình.

Song song, mọi hoạt động thương mại như bán tác phẩm nghệ thuật, vận hành triển lãm, hợp tác thương hiệu, lưu hành tác phẩm… sẽ do Công ty TNHH Văn hóa Nghệ thuật Thập Dực Phạm Tằng Bắc Kinh phụ trách. Ông khẳng định ngoài hai đơn vị này, không tổ chức hoặc cá nhân nào được phép đại diện hay hành động nhân danh ông.

Bức thư pháp của của danh họa nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Việc ông công khai cắt đứt quan hệ với hai con riêng và trao toàn bộ quyền quyết định cho người vợ kém 50 tuổi tạo nhiều luồng tranh luận. Một số ý kiến cho rằng quyết định của ông chịu ảnh hưởng mạnh từ vợ trẻ; số khác cho rằng đây là việc làm hợp pháp nếu ông minh mẫn và tự đưa ra quyết định.

Dù đối mặt với tranh luận trái chiều, tuyên bố mới nhất của Phạm Tằng cho thấy ông muốn chấm dứt mọi hỗn loạn liên quan đến đời tư và tài sản, đồng thời khẳng định vai trò của vợ trong cuộc sống hiện tại. Ông kết thúc bài viết bằng tinh thần hướng tới sự bình yên trong quãng đời còn lại, đồng thời yêu cầu những người liên quan tôn trọng quyết định cá nhân của mình.

Những người trong giới nghệ thuật nhận định cuộc “đoạn tuyệt” lần này không chỉ vì mâu thuẫn gia đình dai dẳng, mà còn là phép cộng của nhiều yếu tố. Điểm khởi phát trực tiếp là “sự cố mất liên lạc” hồi tháng 8, khi con gái của Phạm Tằng công khai tố cáo bố bị đưa khỏi nhà và nhiều tài sản trong kho bị chuyển đi.

Cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác gây tranh cãi của danh họa Trung Quốc.

Sự việc được giải thích là hoạt động “chuyển nhà”, nhưng đã khiến rạn nứt giữa hai bên không thể hàn gắn. Trong tuyên bố ngày 11/12, Phạm Tằng khẳng định có người mạo danh con cái để “bịa đặt, phỉ báng ông và vợ”, thậm chí “đe dọa an toàn của gia đình ba người”.

Một nguồn tin trong giới nghệ thuật ở Bắc Kinh cho biết con trai của Phạm Tằng và Từ Manh thực ra đã chào đời từ thời điểm xảy ra ‘sự cố mất liên lạc’ hồi tháng 8, và đó chính là “bước ngoặt” khiến ông tái thiết toàn bộ kế hoạch hậu sự, quyền thừa kế và tương lai thương hiệu nghệ thuật của mình.

Đến 17h ngày 11/12, phóng viên ghi nhận công ty do Phạm Trọng Đạt nắm giữ vẫn đang livestream bán tranh “dưới danh nghĩa Phạm Tằng”. Luật sư cho rằng điều này phụ thuộc vào hợp đồng ủy quyền trước đây: nếu còn hiệu lực, việc bán tiếp không vi phạm; nhưng từ sau khi tuyên bố được công bố, không được phép thực hiện thêm bất kỳ hoạt động mới nào sử dụng tên tuổi Phạm Tằng.

Phạm Tằng là nhân vật gây nhiều ý kiến trái chiều trong giới nghệ thuật. Ông từng nhận sự dìu dắt của nhiều danh họa lớn như Ngô Tác Nhân, Lý Khả Nhiệm, Lý Khổ Trăn. Trong những năm biến động, ông từng viết đại tự báo về nhà văn Thẩm Tùng Văn, khiến sự việc trở nên nổi tiếng. Tác phẩm của ông từng đạt giá cao trên thị trường, song ông nhiều lần bị chỉ trích “sản xuất hàng loạt”, thậm chí có vụ kiện tụng với giới sưu tầm.