Cậu út nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn hiếm hoi khoe ảnh bạn gái

Vốn kín tiếng trên mạng xã hội, việc William Hiếu Nguyễn đăng hình bạn gái được xem là hành động đặc biệt.

Ngày 10/12, ít ngày sau đám cưới của rich kid Tiên Nguyễn và chồng Dubai, William Hiếu Nguyễn - cậu út nhà tỷ phú - đã chia sẻ những khoảnh khắc đẹp trong ngày trọng đại của chị gái lên Story Instagram.

Là thành viên kín tiếng nhất trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Hiếu Nguyễn hiếm khi đăng hình ảnh lên mạng xã hội. Trang Instagram của thiếu gia 26 tuổi cũng đặt ở chế độ riêng tư, chỉ dành cho bạn bè.

Hiếu Nguyễn chia sẻ những hình ảnh của bạn gái khi cô làm phù dâu trong lễ ăn hỏi của chị gái. Ảnh: @hhieunguyenn/Instagram.

Trong thời gian diễn ra lễ cưới của chị gái, Hiếu Nguyễn luôn có mặt và đồng hành, giúp tiếp đón những khách VIP. Những hình ảnh của anh được khách mời và truyền thông ghi lại cũng nhanh chóng lan truyền và nhận về nhiều lời khen ngợi.

Tuy nhiên, Hiếu Nguyễn lại không đăng bất kỳ hình ảnh nào của bản thân trong tiệc cưới lên mạng xã hội. Thay vào đó, anh chia sẻ những hình ảnh lộng lẫy của chị gái, bày tỏ tình yêu thương dành cho chị.

Đặc biệt, thiếu gia Sài thành dành một Story đăng riêng hình bạn gái Marie Trâm Anh. Đó là tấm ảnh Trâm Anh diện áo dài thướt tha, nổi bật khi làm phù dâu trong lễ gia tiên của Tiên Nguyễn vào sáng 7/12.

Trong tiệc cưới diễn ra vào tối cùng ngày, Trâm Anh cũng tham dự nhưng có khá ít hình ảnh xuất hiện.

Trâm Anh nổi bật trong dàn phù dâu. Ảnh: @tiennguyenn/Instagram.

Trâm Anh là tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có. Giống như bạn trai, cô khá kín tiếng trên mạng xã hội. Cô đặc biệt thân thiết với chị của bạn trai, thường xuyên góp mặt cùng Tiên Nguyễn trong nhiều sự kiện về thời trang hay tiệc sang trọng của giới thượng lưu.

Chuyện tình lâu năm của Hiếu Nguyễn và Trâm Anh thu hút sự chú ý lớn. Cặp đôi được nhận xét xứng đôi khi đều có xuất thân hào môn, có học vấn cao và ngoại hình đẹp nổi bật.

Trong một số ảnh chụp gia đình của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Trâm Anh cũng xuất hiện như một thành viên thân thiết.

Hiếu Nguyễn từng theo học tại Trường Quốc tế TP.HCM (ISHCMC) và du học ngành Quản trị Kinh doanh tại London, Anh. Ở tuổi 26, anh được nhận xét ngày càng chững chạc, ra dáng người thừa kế của gia đình.

Hiếu Nguyễn và Trâm Anh có chuyện tình lâu năm, kín tiếng. Ảnh: @hhieunguyenn/Instagram.