Cô gái trèo tường chung cư để trốn vợ tình nhân gây sốc ở Trung Quốc

  • Thứ năm, 11/12/2025 09:46 (GMT+7)
Một đoạn video ghi cảnh một cô gái Trung Quốc liều mình leo bên ngoài tường một tòa chung cư cao tầng, được cho là để trốn vợ người tình, đang lan truyền trên mạng.

Người phụ nữ đang bám vào một tấm rèm khi ở ngoài tường một tòa nhà. Ảnh: ettoday.net.

Hình ảnh cho thấy cô mặc váy ngắn màu trắng, bám vào tường và ống nước bên ngoài tòa nhà, bất chấp nguy hiểm. Cảnh tượng "nín thở" này khiến cộng đồng mạng choáng váng.

Sự việc xảy ra ngày 30/11 tại một khu dân cư ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Cô gái, chưa rõ danh tính, tóc dài, được ghi lại đang bám bên ngoài tầng 10 của tòa nhà.

Theo ETtoday, cô được cho là có quan hệ tình cảm với một người đàn ông sống trong căn hộ. Khi người vợ bất ngờ trở về nhà, người đàn ông này được cho là đã giục cô chạy ra ban công hoặc trèo xuống để tránh bị phát hiện.

Đoạn video trốn vợ người tình lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Cô gái vừa cầm điện thoại một tay, vừa tìm cách di chuyển dọc theo mặt tường. Ở một thời điểm, cô còn trao đổi nhanh qua cửa sổ với người đàn ông trần trụi phía trong trước khi anh này rời khỏi khung hình.

tron vo nguoi tinh anh 1

Người phụ nữ leo qua một căn hộ khác để được giúp đỡ. Ảnh: ettoday.net.

Sau đó, cô cố bám vào đường ống nước để tụt xuống nhưng trượt chân, rơi xuống một tầng. May mắn, cô kịp chống chân vào mép ban công tầng 9 và siết chặt ống nước để giữ người.

Nhận ra mình đang mắc kẹt, cô di chuyển ngang sang cửa sổ căn hộ bên cạnh và đập mạnh cầu cứu. Chủ nhà đã mở cửa sổ kéo cô vào trong, cứu cô khỏi nguy cơ rơi từ độ cao có thể gây tử vong.

Hiện chưa rõ người vợ có phát hiện chuyện ngoại tình hay không. Cảnh sát địa phương cũng chưa đưa ra thông tin chính thức.

Đoạn video gây sốc và tạo làn sóng bình luận hài hước trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người viết: "Chuyện vốn chỉ ba người biết, giờ cả khu phố đều biết". Người khác đùa: "Bảo cô ấy nhát thì cô leo được cả tòa nhà; bảo cô ấy gan thì lại không dám đối mặt với vợ chính thức của người tình".

Một người thứ ba bình luận: "Cô ấy liều mạng vì điều gì? Một người đàn ông không dám bỏ tiền thuê phòng, và sợ vợ đến mức để cô gánh hết nguy hiểm".

Có người châm biếm thêm: "Bây giờ ngoại tình cũng thành nghề đòi hỏi kỹ thuật".

