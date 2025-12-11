Lai lịch bí ẩn của 'nữ vệ sĩ đẹp nhất Trung Quốc'

Mới đây, "nữ vệ sĩ đẹp nhất Trung Quốc" Yan Yuexi gây chú ý khi xuất hiện để bảo vệ phu nhân Tổng thống Pháp. Những thông tin về cô một lần nữa gây tò mò.

Yan Yuexi gây chú ý khi tháp tùng Đệ nhất phu nhân Pháp trong chuyến thăm Trung Quốc vào đầu tháng 12. Ảnh: Xinhua.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào đầu tháng 12, nữ vệ sĩ được chính phủ Trung Quốc cử bảo vệ Đệ nhất phu nhân Brigitte Macron đã gây chú ý khắp truyền thông.

Được biết đến với biệt danh Yan Yuexi, cô được nhiều người mệnh danh "nữ vệ sĩ đẹp nhất Trung Quốc". Ngoại hình nổi bật cùng phong thái chuyên nghiệp, mạnh mẽ đã khiến Yan nhanh chóng thành gương mặt được yêu mến khắp mạng xã hội.

Theo The Paper, từ khi phu nhân Brigitte bước xuống máy bay cho đến khi bà tham gia các sự kiện ngoài trời ở Bắc Kinh và Thành Đô (thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên), Yan luôn xuất hiện kề cạnh với trạng thái cảnh giác cao độ, mắt liên tục quan sát xung quanh để đề phòng bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào.

Bước đi nhanh nhẹn, tư thế vững vàng, những cái đảo mắt đầy thận trọng - Yan tỏa ra khí chất mạnh mẽ khiến công chúng theo dõi trầm trồ khen ngợi.

Yan nổi tiếng với ngoại hình và khí chất mạnh mẽ khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Weibo.

Yan Yuexi lần đầu tiên thành hiện tượng nổi tiếng vào tháng 9/2023 khi tham gia bảo vệ bà Asma al-Assad, vợ của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong chuyến thăm Trung Quốc. Dân mạng bị thu hút bởi vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc và sự tập trung của Yan khi cô tháp tùng đệ nhất phu nhân.

Trong khi bà Asma al-Assad hòa mình vào đám đông sinh viên và phóng viên tại một trường đại học ở Bắc Kinh, Yan luôn ở gần, dùng tay che chắn cho bà khỏi bất kỳ ai cố gắng tiếp cận nhân vật VIP này.

Vào tháng 2 năm nay, Yan được cử bảo vệ Paetongtarn Shinawatra, khi đó là Thủ tướng Thái Lan, trong chuyến thăm Trung Quốc của bà.

Trong khi bà Shinawatra đang xem một trận đấu khúc côn cầu trên băng ở Cáp Nhĩ Tân, phía đông bắc Trung Quốc, các máy quay truyền thông đã ghi lại hình ảnh Yan ngồi gần đó, với những tĩnh mạch ở cổ nổi rõ - minh chứng cho sự cảnh giác của nữ vệ sĩ dày dạn kinh nghiệm.

Kết thúc chuyến thăm, bà Shinawatra đã có cuộc trò chuyện ngắn với Yan Yuexi, gật đầu bày tỏ sự đánh giá cao đối với công việc của cô.

Cựu Thủ tướng Thái Lan sau đó cũng chia sẻ một video trên mạng xã hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Yan vì sự "chăm sóc và bảo vệ chu đáo", đồng thời cho biết hy vọng sẽ gặp lại cô tại các sự kiện trong tương lai.

Do tính chất công việc, rất ít thông tin cá nhân về Yan Yuexi được công khai, kể cả tuổi tác cũng là bí mật.

Một số thông tin lan truyền cho rằng cô có tên thật là Xu Jin, sinh ra ở Lạc Dương, một thành phố thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, trong một gia đình có truyền thống võ thuật.

Yan bắt đầu học võ thuật từ năm 6 tuổi và được cha mẹ gửi đến học kung fu chuyên nghiệp tại Thiếu Lâm Tự, ngôi chùa huyền thoại tại Trung Quốc.

Năm 2015, cô được chọn làm vệ sĩ tinh nhuệ tại Cục Vệ binh Trung ương, thuộc Bộ Công an (MPS). Nhiệm vụ của cô bao gồm phục vụ các lãnh đạo Trung Quốc và các đối tác nước ngoài trong các chuyến thăm đất nước này.

"Một vệ sĩ chuyên nghiệp không nhất thiết phải là người nổi tiếng, mà phải có khả năng nhận diện trước mọi rủi ro", một chuyên gia an ninh kỳ cựu, người muốn giấu tên, nói.

Yan chưa từng tham gia phỏng vấn truyền thông. Tuy nhiên, người dùng mạng Trung Quốc đại lục phát hiện ra rằng vào tháng 8/2020, với tư cách là đại biểu của đội cận vệ lãnh đạo nước ngoài tại Bộ Công an, cô đã nhận được một huân chương danh dự từ chính phủ.