'Hot girl cầu lông' từng gây sốt ở SEA Games 31 giờ ra sao?

Trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, Pitchamon cho biết mình lớn lên trong gia đình có truyền thống cầu lông. Bố cô là HLV và cũng là người đưa con gái đến sân tập từ nhỏ. Ông được xem là "người thầy đầu tiên", đặt những viên gạch nền cho hành trình thể thao của con. "Gia đình chính là nguồn động lực lớn để tôi quyết định theo đuổi ước mơ này", cô nói.