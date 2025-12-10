'Hot girl cầu lông' từng gây sốt ở SEA Games 31 giờ ra sao?

|
Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam năm 2022, cái tên Pitchamon Opatniputh (sinh ngày 4/1/2007) bỗng trở thành hiện tượng. Khi ấy, cô chỉ mới 15 tuổi nhưng đã được triệu tập vào đội tuyển cầu lông quốc gia Thái Lan. Gương mặt trong trẻo, nụ cười hiền và vẻ đẹp thuần khiết của nữ VĐV trẻ tuổi phủ sóng dày đặc trên truyền thông Thái Lan lẫn quốc tế.
|
Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Pitchamon còn sớm cho thấy tố chất đặc biệt. Cô cũng sở hữu 3 danh hiệu quốc tế trước khi có mặt ở giải đấu SEA Games 31. Năm 13 tuổi, cô giành HCĐ giải vô địch quốc gia Thái Lan 2020. Đây là một thành tích hiếm thấy ở một VĐV mới chập chững bước vào con đường chuyên nghiệp.
|
Giờ đây, khi bước sang tuổi 18, Pitchamon được xem là một trong những gương mặt mới nổi sáng giá của cầu lông thế giới. Tháng 9/2025, cô đánh bại tay vợt Trung Quốc Zhang Xin Yeng để đăng quang Baoji China Masters 2025 - danh hiệu World Tour thứ hai trong sự nghiệp. Thành tích này giúp Pitchamon lọt vào top 50 thế giới, trở thành một trong số ít tay vợt U20 đạt được thứ hạng cao như vậy.
|
Trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, Pitchamon cho biết mình lớn lên trong gia đình có truyền thống cầu lông. Bố cô là HLV và cũng là người đưa con gái đến sân tập từ nhỏ. Ông được xem là "người thầy đầu tiên", đặt những viên gạch nền cho hành trình thể thao của con. "Gia đình chính là nguồn động lực lớn để tôi quyết định theo đuổi ước mơ này", cô nói.
|
Dù đạt phong độ cao, Pitchamon không góp mặt trong đội hình Thái Lan tại SEA Games 33. Tuy nhiên, cô cho biết sẽ theo dõi và cổ vũ đồng đội chinh phục mục tiêu huy chương vàng ngay trên sân nhà.
|
Bên cạnh năng lực thi đấu, Pitchamon còn sở hữu gương mặt thanh tú, chiều cao 1,70 m và thần thái rạng rỡ. Cô theo đuổi phong cách thời trang đơn giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút sự chú ý lớn từ các fan hâm mộ.
|
Trên trang Instagram cá nhân, Pitchamon hiện có hơn 132.000 người theo dõi. Ngoài khoảnh khắc luyện tập, thi đấu, cô còn nhận quảng bá thời trang, làm đẹp và chia sẻ các hoạt động đời thường, mỗi bài đăng đều nhận hàng nghìn lượt yêu thích.
