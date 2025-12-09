Hoàng tử 'quyến rũ nhất châu Á' gây chú ý ở SEA Games 33

|
Trong trận vòng loại ngày 8/12, đội Polo của Brunei đã giành chiến thắng áp đảo trước Malaysia để giành tấm vé vào chung kết SEA Games 33, tổ chức tại Thái Lan. Nổi bật trong đội hình là Hoàng tử Abdul Mateen. Ảnh: @ranoadidas/Instagram.
Khoảnh khắc ngọt ngào khi hoàng tử "quyến rũ nhất châu Á" được vợ kề cạnh trên sân VS Sports Club & Siam Polo Park nhanh chóng lan truyền. Trong những bức hình, Công nương Anisha Rosnah của Brunei vỡ òa hạnh phúc, cùng chia vui sau chiến thắng của chồng.
Trên trang Instagram có 3,1 triệu người theo dõi, hoàng tử 34 tuổi cũng bày tỏ niềm vui khi mang chiến thắng về cho đất nước. "For King and Country" (tạm dịch: Vì Vua và đất nước), hoàng tử viết.
Sau gần hai năm kết hôn, Hoàng tử Brunei và vợ được công chúng ngưỡng mộ với tình yêu đẹp và hôn nhân viên mãn. Cặp đôi thường chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trong các chuyến công du và hoạt động hoàng gia.
Ngày 14/10, Hoàng tử Abdul Mateen và vợ cùng chia sẻ niềm vui sắp đón con đầu lòng. Trong phần chú thích, vị hoàng tử viết: "And then there were three" (tạm dịch: Và rồi chúng tôi thành ba người).
Hoàng tử Mateen là con trai thứ 4 và là người con thứ 10 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Trước khi lập gia đình, anh từng được truyền thông gọi là "một trong những hoàng tử độc thân quyến rũ nhất châu Á". Anh được khen ngợi bởi ngoại hình điển trai, học thức cao và tài năng thể thao.
Vị hoàng tử luôn gây chú ý khi đại diện đất nước tham gia các giải thể thao trong khu vực và quốc tế. Với chiến thắng mới đây, nhiều người hâm mộ bày tỏ kỳ vọng anh sẽ cùng đội tuyển polo Brunei giành ngôi vô địch, mang vinh quang về cho đất nước.
