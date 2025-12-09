Hoàng tử 'quyến rũ nhất châu Á' gây chú ý ở SEA Games 33

Hoàng tử Mateen là con trai thứ 4 và là người con thứ 10 của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah. Trước khi lập gia đình, anh từng được truyền thông gọi là "một trong những hoàng tử độc thân quyến rũ nhất châu Á". Anh được khen ngợi bởi ngoại hình điển trai, học thức cao và tài năng thể thao.