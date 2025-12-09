Đám cưới của 'nữ thần cầu lông' sau màn cầu hôn ở Olympic Paris

Những người hâm mộ thể thao vẫn còn nhớ màn cầu hôn ấn tượng của Liu Yuchen tại Olympic Paris vào tháng 8/2024. Khi đó, Huang vừa giành tấm huy chương vàng Olympic. "Tôi đã khóc trong vui sướng. Sau khi giành được danh hiệu, tôi cũng bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời. Mùa hè này không thể hoàn hảo hơn. Tôi quá hạnh phúc đến nỗi không thể diễn tả thành lời", Huang nói. Ảnh: Xinhua.