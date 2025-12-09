Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đám cưới của 'nữ thần cầu lông' sau màn cầu hôn ở Olympic Paris

  • Thứ ba, 9/12/2025 13:30 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Tròn một năm sau màn cầu hôn gây sốt ở Olympic Paris, nhà vô địch cầu lông Huang Yaqiong cùng bạn trai đã chính thức về chung nhà.

nu than cau long anh 1

Cuối tháng 11, đám cưới hoành tráng của "cặp đôi vàng" trong làng cầu lông Trung Quốc, Huang Yaqiong và Liu Yuchen, đã thu hút sự chú ý lớn từ những người hâm mộ. Trong khi Huang (31 tuổi) được mệnh danh "nữ hoàng cầu lông" nhờ bảng thành tích ấn tượng, Liu (30 tuổi) cũng là tay vợt đẳng cấp quốc tế với hàng loạt danh hiệu lớn trong sự nghiệp.
nu than cau long anh 2nu than cau long anh 3

Tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức tại Bắc Kinh. "Anh là định mệnh của em", cô dâu viết trên trang cá nhân và tag tên người bạn đời của mình sau hôn lễ.

nu than cau long anh 4

Những người hâm mộ thể thao vẫn còn nhớ màn cầu hôn ấn tượng của Liu Yuchen tại Olympic Paris vào tháng 8/2024. Khi đó, Huang vừa giành tấm huy chương vàng Olympic. "Tôi đã khóc trong vui sướng. Sau khi giành được danh hiệu, tôi cũng bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời. Mùa hè này không thể hoàn hảo hơn. Tôi quá hạnh phúc đến nỗi không thể diễn tả thành lời", Huang nói. Ảnh: Xinhua.
nu than cau long anh 5nu than cau long anh 6

Huang đến từ Chiết Giang, là ngôi sao lớn trong làng cầu lông Trung Quốc khi 3 lần vô địch thế giới, hai lần giành huy chương vàng Đại hội thể thao châu Á. Tháng 8 năm ngoái, cô đã giành được tấm huy chương vàng Olympic cầu lông ở nội dung đôi nam nữ, với người đồng đội là Zheng Siwei.

nu than cau long anh 7

Liu Yuchen từng thi đấu cho Đội tuyển cầu lông Bắc Kinh. Năm 2012, anh gia nhập đội tuyển cầu lông hạng nhì quốc gia và sau đó vươn lên đội tuyển hạng nhất quốc gia. Năm 2021, giành huy chương bạc nội dung cầu lông đôi nam tại Olympic Tokyo. Tại Olympic Paris năm ngoái, do chấn thương hông, anh đã không thể cùng đồng đội tiến sâu hơn vào vòng trong.
nu than cau long anh 8nu than cau long anh 9

Đầu tháng 8 năm nay, tròn một năm sau màn cầu hôn nổi tiếng, cặp đôi thông báo đã đăng ký kết hôn. Nhiều đồng đội và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc viên mãn của Huang và Liu.

nu than cau long anh 10

Đến ngày 22/11, trước đám cưới một tuần, Huang đăng loạt hình ngọt ngào và nhắn nhủ đến người chồng của mình: "Trong ống kính là chúng ta, ngoài ống kính là cuộc đời về sau của chúng ta".

Đinh Phạm

Ảnh: Sina

nữ thần cầu lông đám cưới hôn lễ nữ thần Olympic

