Bạn gái kém 21 tuổi của triệu phú 'lão hóa ngược'

Bryan Johnson (48 tuổi) - triệu phú công nghệ nổi tiếng với mục tiêu "không muốn chết" và chế độ sống nghiêm ngặt nhằm đảo ngược lão hóa - vừa công khai bạn gái kém 21 tuổi bằng một bức thư tình dài đăng trên X. Nhân vật khiến ông gọi là "mảnh ghép còn thiếu" là Kate Tolo, đồng sáng lập dự án chống lão hóa Blueprint. Johnson cho biết cả hai quen nhau đã 5 năm nhưng cố giữ kín mối quan hệ cho đến hiện tại.
Kate Tolo (27 tuổi) sinh ra tại thành phố Mackay, bang Queensland (Australia), cách căn hầm chống lão hóa trị giá 6 triệu USD của Johnson ở Venice, California hơn 12.000 km. Cô là em gái của vận động viên bóng rổ Marianna Tolo - thành viên đội tuyển Australia giành HCĐ Olympic 2024.
Năm 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp ngành thời trang tại Đại học Canberra, Tolo chuyển đến New York (Mỹ) theo đuổi giấc mơ thiết kế. Cuối năm 2016, cô tình cờ đọc được bài viết về công trình AI của Johnson và viễn cảnh con người hòa hợp với công nghệ. Bị hấp dẫn bởi tầm nhìn này, Tolo chủ động liên hệ với Johnson để xin hợp tác.
Johnson kể: "Cô ấy tìm thấy công việc của tôi trong lĩnh vực công nghệ thần kinh để cải thiện sức khỏe con người. Dù mơ ước theo đuổi thời trang, cô ấy bị cuốn vào câu hỏi lớn nhất của thời đại: con người sẽ tiến hóa cùng AI ra sao. Chúng tôi có chung nỗi ám ảnh đó". Theo Sydney Morning Herald, phải 4 năm sau Tolo mới nhận được hồi âm. Năm 2021, cô chấp nhận giảm lương để trở thành trợ lý của Johnson.
Trong thư, Johnson mô tả bạn gái: nói năng nhỏ nhẹ, khiêm tốn, giản dị nhưng bên trong là tham vọng lớn, trí tuệ sắc bén và sự sáng tạo mạnh mẽ. "Chỉ cần 5 phút, cô ấy có thể khiến bạn nhìn thế giới khác đi", ông viết, gọi Tolo là "người hùng thầm lặng" của Blueprint và khẳng định: "Tôi tin Kate Tolo như tin mẹ mình". Tolo cũng gây chú ý khi trở thành người thứ hai thử nghiệm Blueprint - chương trình chống lão hóa nghiêm ngặt.
Tolo thừa nhận ban đầu cô lo sợ việc tiến xa hơn sẽ ảnh hưởng công việc. Nhưng càng làm việc chung, cả hai càng trở thành người thân nhất của nhau. Sau "18 tháng tình cảm không nói thành lời", Johnson quyết định chủ động bày tỏ và từ đó họ chính thức hẹn hò.
Gần đây, Tolo là người túc trực chăm sóc Johnson trong buổi livestream mà ông sử dụng nấm gây ảo giác. Cô cũng đồng hành cùng bạn trai tại tiệc sinh nhật Paris Hilton hồi tháng 2 và xuất hiện trong nhiều video về Blueprint.
Trên Instagram cá nhân có hơn 47.500 người theo dõi, Tolo vẫn giữ kín đời tư. Cô chủ yếu đăng những khoảnh khắc công việc và các hoạt động liên quan đến chương trình chống lão hóa cùng người yêu.
