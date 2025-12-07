Bạn gái kém 21 tuổi của triệu phú 'lão hóa ngược'

Johnson kể: "Cô ấy tìm thấy công việc của tôi trong lĩnh vực công nghệ thần kinh để cải thiện sức khỏe con người. Dù mơ ước theo đuổi thời trang, cô ấy bị cuốn vào câu hỏi lớn nhất của thời đại: con người sẽ tiến hóa cùng AI ra sao. Chúng tôi có chung nỗi ám ảnh đó". Theo Sydney Morning Herald, phải 4 năm sau Tolo mới nhận được hồi âm. Năm 2021, cô chấp nhận giảm lương để trở thành trợ lý của Johnson.