Ái nữ gia tộc Samsung khiến phụ huynh Hàn Quốc ghen tỵ

Câu chuyện về con trai của bà Lee Boo Jin - CEO khách sạn Shilla thuộc tập đoàn Samsung - chỉ sai 1 câu trong bài thi tuyển sinh đại học gây chú ý tại Hàn Quốc và lan sang tận Mỹ.

Lee Boo Jin cho con học tại Hàn Quốc thay vì sang Mỹ như các gia đình tài phiệt khác. Ảnh: Yonhap.

Con trai bà Lee Boo Jin - nữ thừa kế Samsung - gần như đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia tại Hàn Quốc, trở thành tâm điểm chú ý trong nước. Thông tin nhanh chóng lan sang tận Mỹ và được bàn tán rôm rả trong cộng đồng các bà mẹ người Hàn sinh sống tại đây, xen lẫn cảm giác ngưỡng mộ và ghen tị.

Nhiều phụ huynh ở nước ngoài cho rằng điều ấn tượng nhất là con trai một gia đình tài phiệt vẫn xuất sắc vượt qua hệ thống giáo dục khắc nghiệt ở Hàn Quốc. Họ bất ngờ vì cậu không ra nước ngoài học, đặc biệt là sang Mỹ - điều vốn thường thấy ở con cái các gia đình giàu có.

Bà Park Sun Young, Chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải mới thành lập, đã khen ngợi kết quả cũng như cách nuôi dạy của gia đình trong một bài đăng trên mạng xã hội. Bài viết sau đó nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Bà viết rằng nam sinh trường trung học Whimoon “chỉ sai đúng một câu trong kỳ thi CSAT (College Scholastic Aptitude Test, tạm dịch: Kỳ thi tuyển sinh đại học) năm nay” và duy trì thành tích “xếp hạng nhất lớp” từ thời cấp hai.

“Ngày nay, nhiều gia đình có điều kiện đều vội đưa con ra nước ngoài học. Việc một nữ thừa kế Samsung - người gần như không thiếu thứ gì - nuôi dạy con hoàn toàn trong nước khiến người ta cảm thấy biết ơn”, bà chia sẻ trong bài đăng. Đồng thời bày tỏ hy vọng câu chuyện này sẽ giúp giáo dục Hàn Quốc “lấy lại vị thế” và khiến những bà mẹ nuôi con học trong nước cảm thấy “thực sự tự hào”.

Câu chuyện sau đó lan khắp các diễn đàn phụ huynh Hàn tại Mỹ như MissyUSA và Threads.

Một bà mẹ sống tại Mỹ chia sẻ rằng việc chứng kiến con trai gia đình Samsung thành công ở Hàn Quốc khiến bà tin “giáo dục Hàn Quốc vẫn phát huy tác dụng nếu được trao cơ hội”. Một người khác đặt câu hỏi liệu việc học trong một hệ thống duy nhất có giúp cậu bé tập trung tốt hơn, thay vì bị gián đoạn như khi chuyển ra nước ngoài. “Việc học bằng ngôn ngữ và văn hóa của chính mình giúp trẻ tự tin hơn”, một phụ huynh tại Mỹ chia sẻ.

Bên cạnh sự ngưỡng mộ, nhiều người cũng cho rằng điều này tạo áp lực, phản ánh giáo dục vẫn đóng vai trò then chốt trong việc định nghĩa cơ hội đối với các gia đình Hàn, dù họ sống ở đâu.

Kỳ thi CSAT năm nay được đánh giá là khó hơn so với năm trước, càng làm cho thành tích của cháu trai cố chủ tịch Samsung thêm nổi bật.