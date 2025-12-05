Vợ cạo trọc đầu vì trầm cảm, chồng bỏ việc về làm hậu phương

Thấy vợ tự cạo trọc đầu vì trầm cảm, chồng của Quỳnh Như (Cần Thơ) lặng lẽ làm điều tương tự. Sau đó, anh nghỉ việc, đồng hành cùng cô vượt qua áp lực tâm lý và chăm sóc các con.

Trầm cảm sau khi sinh con đầu lòng, Quỳnh Như tự cạo trọc đầu.

Sau 2 năm hẹn hò, Phan Quỳnh Như và chồng là Bùi Kỳ Ân (cùng sinh năm 1996, hiện sống tại Cần Thơ) tính về chung nhà vào năm 2021. Thế nhưng, dịch bệnh Covid-19 cùng lệnh giãn cách kéo dài khiến hôn lễ của cặp đôi phải nhiều lần dời lại.

Đến giữa năm 2021, biết mình đã có bầu con đầu lòng, Quỳnh Như quyết định làm đám cưới dù xác định không có đủ mặt người thân và bạn bè. Ba mẹ ruột của Quỳnh Như khi ấy đều ở xa, hôn lễ chỉ có ba mẹ chồng cùng một số họ hàng.

"Khi đó vì giãn cách, bên ngoài chỉ được bán nhu yếu phẩm. Đám cưới của tôi không thuê trang điểm, không thuê áo cưới, không rình rang. Chúng tôi chỉ tổ chức như một lễ ra mắt gia đình", Quỳnh Như kể.

Sau hôn lễ là những khó khăn chồng chất mà cô và chồng đều không lường trước. Khi ấy, Như kinh doanh tiệm hoa và mở một xe trà sữa nhỏ. Còn chồng cô đang làm trong ngành Công an.

Do đặc thù công việc nên chồng chỉ có thể thỉnh thoảng về nhà ngày cuối tuần hay khi không trực, cô không tránh khỏi áp lực khi gồng gánh khi tự mình làm mọi thứ. Đỉnh điểm, sau 4 tháng sinh con, Như rơi vào cảm xúc tiêu cực nặng nề, đến mức tự cạo đầu như một cách để giải tỏa căng thẳng.

Trầm cảm sau sinh

Tháng 2/2022, con đầu lòng của Quỳnh Như chào đời. Đó cũng là thời gian cô đối diện trầm cảm sau sinh khi hàng đống áp lực chất chồng.

"Ba mẹ hai bên đều không ở gần, tôi phải một mình vừa chăm con, vừa soạn đơn, bán hàng, lo liệu đủ thứ. Dịch bệnh khiến buôn bán cũng khó khăn. Chồng thì bận việc, tôi không biết chia sẻ cùng ai khiến stress ngày càng nặng", cô nói.

Bà mẹ trẻ nhớ lại khoảng thời gian cảm xúc nặng nề nhất là khoảng 4 tháng sau sinh, khi mắc kẹt giữa những mệt mỏi, áp lực.

Kỳ Ân tự cạo trọc đầu giống vợ, quyết định nghỉ việc để đồng hành cùng cô chăm sóc con.

Như vừa muốn nghỉ việc để dễ thở hơn, có thể tập trung chăm sóc con nhỏ. Đồng thời, cô lo rằng một mình chồng đi làm sẽ không thể cáng đáng đủ kinh tế gia đình. Bởi vậy, cô tiếp tục cố gắng làm việc, ngay cả khi cảm xúc tiêu cực đã lên đỉnh điểm, có lúc khi đến tình huống xấu nhất.

"Tôi rất sợ rằng có lúc nào đó mình sẽ không kiềm chế được mà làm điều dại dột. Một hôm, quá bế tắc mà không biết làm gì, tôi ngồi nhìn mình trong gương rồi tự cạo trọc đầu", Như kể. Khi nhìn thấy đầu mình không còn tóc, cô chỉ nhớ đã khóc rất nhiều.

Quỳnh Như miêu tả cảm xúc khi ấy là đan xen giữa sự bất lực, cảm giác được giải thoát và có chút nhẹ nhõm. Với cô, hành động đó dường như là tận cùng của nỗi đau tinh thần, nhưng cũng tin rằng khi mái tóc mới mọc ra, mình sẽ "hóa thành một con người mới, vui vẻ hơn".

Cạo đầu xong, Quỳnh Như không nói với chồng, cũng không kể với ai. Ít ngày sau, anh về nhà mới nhìn thấy ngoại hình mới của vợ.

"Thấy tôi như vậy, anh không nói gì, cũng không hỏi vì sao tôi cạo đầu. Anh im lặng lấy xe chạy ra ngoài, rồi một hồi sau về nhà với cái đầu cũng đã cạo trọc", Như nhớ lại. Cô nói rằng chồng vốn là người trầm tính và rất ít nói, nhưng thương vợ bằng hành động.

Khi ấy, cô có chút uất ức và hỏi ngược lại tại sao anh không hỏi han vợ, hỏi vì sao anh lại đi cạo đầu. Chồng chỉ đáp: "Anh cạo cho giống em, để mình có đôi có cặp". Câu trả lời của anh khiến cô xúc động, cảm thấy được chồng chia sẻ và đồng hành.

Sau sự việc, Quỳnh Như lần đầu tiên ngồi xuống tâm sự với anh Ân về những áp lực đã phải chịu thời gian qua. Chồng bàn bạc để đưa cô đi khám. "Đến lúc bác sĩ kết luận và kê đơn thuốc, tôi mới biết chính xác mình đã bị trầm cảm sau sinh", cô chia sẻ.

Chồng lui về làm hậu phương

Sau một thời gian điều trị, Quỳnh Như vẫn không hết triệu chứng của trầm cảm. Bác sĩ nói với chồng rằng cô cần có một người bên cạnh chăm sóc và chia sẻ nhiều hơn mới hy vọng bệnh tình tiến triển. Trong khi đó, đặc thù công việc của chồng khiến hai người khó có thời gian bên nhau.

Ban đầu, Như lưỡng lự vì lo nếu chồng nghỉ việc sẽ không đủ kinh tế. Nhưng khoảng cuối năm, Kỳ Ân đã quyết định xin nghỉ, về nhà phụ vợ. Anh tính toán sau khi chăm con ổn hơn, hai vợ chồng sẽ mở lại tiệm để kinh doanh.

Quỳnh Như hạnh phúc khi có chồng cùng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nhưng biến cố trong cuộc sống của vợ chồng Như chưa dừng lại. Ít tháng sau khi anh Ân nghỉ việc, khi kinh tế còn bấp bênh, đứa con hơn một tuổi lại được chẩn đoán mắc hội chứng thận hư, sẽ phải tốn kém để điều trị.

Để có tiền trị bệnh cho con, Ân phải làm đủ nghề, có lúc chạy xe ôm để kiếm thêm. Áp lực tiền bạc đổ dồn khiến vợ chồng thường xuyên tranh cãi. Hơn nửa năm, hai người gần như tránh mặt nhau vì bất đồng.

"Có lúc ba mẹ đã phải đến nhà hòa giải, hỏi thẳng hai đứa muốn ở với nhau tiếp hay muốn ly hôn. Cả tôi và chồng đều nhất quyết không ly dị, muốn cùng nhau lo cho con. Xác định bên nhau cả đời, chúng tôi bắt đầu học cách thấu hiểu và hàn gắn những rạn nứt", Như kể.

Cô tự đặt ra với chồng một nguyên tắc rằng dù ban ngày nhiều áp lực đến đâu, tối đến, khi đã về phòng riêng, hai người không được "chiến tranh lạnh". Kể cả khi chồng im lặng, cô cũng hạ cái tôi xuống để mở lời trò chuyện. Dần dần, cuộc sống vợ chồng dần bình thường trở lại.

Năm ngoái, vợ chồng Như đón em bé thứ hai, đến nay đã hơn một tuổi. Có chồng bên cạnh, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong chăm sóc con và hiểu cảm xúc của mình, tâm trạng của cô không còn nặng nề như khi lần đầu sinh con.

Hiện tại, Như đã ngừng kinh doanh hoa, chuyển sang mở tiệm trà sữa tại Cần Thơ. Kinh doanh ngày càng thuận lợi giúp kinh tế gia đình ổn định. Chồng lui về làm hậu phương, chăm sóc các con để Như tập trung buôn bán.

Nhìn lại những biến cố đã qua, Quỳnh Như nói rằng cảm thấy biết ơn khi chồng đồng hành để cùng bước tiếp. Người mẹ hai con có thêm những kinh nghiệm, học được cách nhìn vào điều tích cực để hạnh phúc hơn.

"Ví dụ như tôi hiểu chồng là người trầm tính nên không còn trách cứ khi anh không biết cách lãng mạn. Bù lại, anh lại quan tâm và đồng hành với vợ con theo cách khác. Mọi dấu mốc quan trọng trong gia đình anh đều nhớ rõ, trong khi tôi đôi khi còn chẳng nhớ ra", cô nói.