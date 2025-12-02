Vợ chồng Đặng Văn Lâm 'hẹn hò' trong phòng gym ở Nga

Ngày 1/12, Yến Xuân chia sẻ video ngắn khi cùng chồng "hẹn hò" tại phòng gym ở Moscow trong chuyến về Nga thăm người thân.

Vợ chồng Đặng Văn Lâm đang có chuyến thăm Nga trong thời gian V.League tạm nghỉ. Ngày 1/12, nàng WAG chia sẻ video ngắn khi cùng chồng "hẹn hò" tại phòng gym ở Moscow.

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời khen về "kiểu hẹn hò rất riêng" của nam thủ thành và bà xã là huấn luyện viên cá nhân. "Hẹn hò đặc biệt quá", "Yêu quá bố mẹ Gấu ơi", "Thế này thì Văn Lâm về làm huấn luyện viên cùng vợ luôn cũng được" - những người quen bày tỏ.

Đây không phải lần hiếm hoi vợ chồng Văn Lâm cùng tập gym. Trong những lần đi du lịch hay theo chồng khi anh thi đấu ở xa, Yến Xuân đều ưu tiên tìm phòng thể hình. Cô cũng có những lúc cùng anh tập luyện ngay khu vực ngoài trời của các resort hay bãi biển.

Ngay sau khi sinh con đầu lòng là bé Gấu, Yến Xuân nhanh chóng quay trở lại tập để về dáng. Kết hợp với đó là chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh. Ngay ở ngày thứ 22 sau sinh, cân nặng của cô đã từ 62,5 kg còn 51 kg.

Nàng WAG cũng chú ý đến cân bằng giữa chăm sóc con nhỏ và giữ sức khỏe tinh thần sau sinh. Ngoài nhờ đến sự hỗ trợ của bà vú, Yến Xuân dành nhiều thời gian gần gũi và đưa con đi cùng trong phần lớn các chuyến đi của hai vợ chồng.

Vợ chồng Văn Lâm cùng gieo điều ước mới khi quay lại Km0 ở Moscow. Ảnh: Đặng Văn Lâm/Facebook.

Ngày 27/11, nhân thời gian V.League tạm nghỉ, gia đình Đặng Văn Lâm lên máy bay trở về Nga thăm ông bà nội.

Chia sẻ trên trang cá nhân ngày 30/11, Văn Lâm viết: "Bốn năm trước, Lâm đứng ở đây tại Kilomet số 0 ở Moskva và đã cầu một điều ước, một ngày nào đó Lâm sẽ quay lại nơi này không phải một mình, mà cùng với vợ và con. Hôm nay Lâm trở lại, và điều ước ấy đã thành sự thật. Lâm đã quay lại cùng gia đình nhỏ của mình".

Trong video đăng ngày 1/12, Yến Xuân cũng ghi lại khoảnh khắc cùng chồng và con đứng ở Km0 ném đồng xu ước nguyện. "Ước một điều ước mới", cô viết.

Trong thời gian ở Nga, cả gia đình nhỏ đã đi thăm nhiều địa điểm, gặp gỡ người quen của nam thủ môn. Trở lại Nga, Yến Xuân tâm sự: "Tui tưởng mình sẽ chỉ nhớ cái lạnh buốt bàn tay, mấy bông tuyết lấp lánh xinh xinh. Nhưng không, nhớ cảm giác gặp ông bà nội Gấu ở đất nước này nhiều hơn tất cả".

Đặng Văn Lâm (sinh năm 1993) hiện thuộc biên chế CLB Ninh Bình và là thủ môn thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bà xã anh, Bùi Thị Yến Xuân (sinh năm 1991), là huấn luyện viên online.

Cặp đôi có chuyện tình đẹp nổi tiếng trong làng bóng đá Việt. Chàng "gấu Nga" và nửa kia có 6 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung nhà vào tháng 7 năm ngoái. Ngày 19/2 năm nay, cặp đôi chào đón con đầu lòng, đặt biệt danh là Gấu. Từ khi có em bé, Văn Lâm luôn dành thời gian chăm sóc con mỗi khi được nghỉ.