3 'hot girl bóng đá' nổi bật tại SEA Games 33

Chiều 1/12, đội tuyển nữ Việt Nam thông báo danh sách 23 cái tên tranh tài ở SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Nhã (sinh năm 2001, Hà Nội) là cầu thủ nữ có đông fan nhất nhì Việt Nam với gần 900.000 lượt theo dõi trên các nền tảng MXH. Tiền vệ 24 tuổi có vai trò trụ cột tại CLB Hà Nội và tuyển nữ Việt Nam. Được ví như "cơn lốc đường biên", cô từng góp công lớn trong hành trình đưa tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023. Cô cũng từng cùng đồng đội giành HCV SEA Games 31, 32.