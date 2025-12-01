3 'hot girl bóng đá' nổi bật tại SEA Games 33

|
Chiều 1/12, đội tuyển nữ Việt Nam thông báo danh sách 23 cái tên tranh tài ở SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Nhã (sinh năm 2001, Hà Nội) là cầu thủ nữ có đông fan nhất nhì Việt Nam với gần 900.000 lượt theo dõi trên các nền tảng MXH. Tiền vệ 24 tuổi có vai trò trụ cột tại CLB Hà Nội và tuyển nữ Việt Nam. Được ví như "cơn lốc đường biên", cô từng góp công lớn trong hành trình đưa tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023. Cô cũng từng cùng đồng đội giành HCV SEA Games 31, 32.
Thanh Nhã được mệnh danh là “hot girl bóng đá” nhờ có gương mặt bầu bĩnh, dễ thương và nụ cười tỏa nắng. Sở hữu chiều cao 1,63 m, nữ cầu thủ ở ngoài đời theo đuổi phong cách thời trang đa dạng, từ dịu dàng, gợi cảm đến năng động. Thần thái của cô được khen không thua kém người mẫu.
Về chuyện tình cảm, Thanh Nhã khá kín tiếng. Đầu tháng 6, “hot girl bóng đá” gây chú ý khi bất ngờ công khai mối quan hệ thân thiết với đồng đội Trần Thị Hải Linh. Cả hai bằng tuổi, cùng thi đấu cho CLB Hà Nội. Chia sẻ với Tri Thức - Znews sau đó, Thanh Nhã cho biết cô và Hải Linh là bạn thân. Thời gian qua, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau, khẳng định mối quan hệ gắn bó đặc biệt.
Trần Thị Duyên (sinh năm 2000, Ninh Bình) nằm trong số cầu thủ nữ được đông đảo cổ động viên yêu mến. Hậu vệ 25 tuổi hiện khoác áo CLB Phong Phú Hà Nam và từng cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vé dự VCK World Cup 2023. Trần Duyên đến với bóng đá từ năm 2012 và nổi tiếng sớm nhờ ngoại hình nổi bật khi đá ở các giải trẻ.
Trần Duyên được khen có khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương cùng làn da trắng sáng. Sở hữu chiều cao 1,59 m, cô có vóc dáng cân đối nhờ luyện tập thường xuyên. Ngoài sân cỏ, “hot girl bóng đá” nhiều lần gây chú ý với những bộ hình thời trang theo phong cách táo bạo, gợi cảm.
Cũng kín tiếng chuyện tình cảm, Trần Duyên chưa từng xác nhận hẹn hò ai. Hồi tháng 4, hậu vệ sinh năm 2000 gây chú ý khi đăng tải bộ hình du lịch biển bên cạnh đồng đội Nguyễn Thị Bích Thùy (sinh năm 1994). Tuy nhiên, sau nhiều đồn đoán từ dân mạng, cô đã ẩn những hình ảnh này.
Trong đội hình dự SEA Games 33, Hoàng Thị Loan (sinh năm 1995, Hà Nội) là một trong số nữ cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Cô từng cùng đồng đội trong màu áo tuyển quốc gia giành HCĐ giải Vô địch Đông Nam Á 2018; vô địch giải bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á, HCV SEA Games 30 (2019); vô địch SEA Game 31 (2021); giành vé tham dự World Cup nữ 2023 (2022), vô địch SEA Games 32 (2023). Hồi tháng 10, Hoàng Loan gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp đôi bàn chân chai sạn sau 17 năm gắn bó với trái bóng.
Hoàng Loan được mệnh danh là “hot girl bóng đá”, “vợ quốc dân” nhờ sở hữu gương mặt khả ái, nụ cười tươi. Nữ cầu thủ cao 1,58 m, được khen có vóc dáng cân đối, khỏe khoắn. Phong cách thời trang của cô thiên về đơn giản, năng động, đôi khi cũng dịu dàng, nữ tính. Ngoài niềm đam mê với trái bóng, cô gái 30 tuổi còn yêu thích nhiều môn thể thao, đặc biệt là billiards.
Hot girl làng bóng khá kín tiếng chuyện tình cảm. Hồi tháng 4, cô từng gây tò mò khi đăng tải bức ảnh chụp cùng một em bé, gọi là "con gái". Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò vì từ trước tới nay, cô chưa từng chia sẻ về chuyện yêu đương hay kết hôn.
