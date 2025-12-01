Đang ngồi chờ xe buýt, chàng trai bất ngờ được người lạ nhờ bê tráp

Trong lúc ngồi chờ xe để đi học, Trọng Tuấn bất ngờ được người lạ nhờ bê tráp vì đội nhà trai thiếu người.

Đang ngồi chờ xe buýt, nam sinh thành người bê tráp bất đắc dĩ Trong lúc ngồi chờ xe để đi học, Trọng Tuấn bất ngờ được người lạ nhờ bê tráp vì đội nhà trai thiếu người.

Khoảng 9h sáng 28/11, Nguyễn Trọng Tuấn (19 tuổi, quê Mê Linh, Hà Nội) ngồi chờ xe buýt tại bến Yên Phụ để đến trường học môn tiếng Anh. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo dài hốt hoảng chạy tới.

Người đàn ông cho biết đoàn nhà trai đang thiếu người bê tráp, khiến quan viên hai họ phải đứng chờ ngoài đường, chưa thể bắt đầu nghi lễ. Tuấn khá phân vân vì sợ gặp tình huống lừa đảo, hơn nữa xe buýt sắp đến nên nếu đồng ý có thể lỡ chuyến.

Tuy vậy, thấy người này tỏ ra rất gấp và nhận ra phía trước đúng là một đám cưới đang chuẩn bị làm lễ, Tuấn mới đồng ý hỗ trợ.

“Ban đầu, tôi định từ chối vì xe buýt sắp đến và chưa từng bê tráp bao giờ. Nhưng thấy anh ấy nói đang gấp lắm, tôi nghĩ thôi giúp được gì thì giúp”, chàng trai kể với Tri Thức - Znews.

Trọng Tuấn được nhờ bê tráp vì người trong đoàn tắc đường không đến kịp.

Sau khi đồng ý hỗ trợ, Tuấn được đưa đi thay áo dài, nhận mâm tráp và đi theo đoàn. Vì là lần đầu tham gia, anh được những người trong đoàn hướng dẫn từng bước.

Sau khi hoàn thành lễ trao tráp và chụp vài tấm ảnh cùng cô dâu chú rể, Tuấn vội thay đồ để kịp bắt chuyến xe buýt tiếp theo. Một người trong đoàn đã chạy theo xin số tài khoản để gửi Tuấn một chút tiền lì xì.

Nam sinh cho biết bản thân không kịp hỏi tên cô dâu chú rể vì quá vội, chỉ gửi lời chúc phúc trước khi rời đi.

Câu chuyện bất ngờ trở nên viral sau khi Tuấn đăng đoạn video ghi lại sự việc lên kênh TikTok cá nhân. Ban đầu Tuấn chỉ đăng cho bạn bè xem, không nghĩ lại lên xu hướng. Mọi người vào trang cá nhân đông hơn, bạn bè liên tục gửi video và tag tên anh. Nam sinh xem đây là một kỷ niệm thú vị.

“Tôi sống khá kín tiếng nên cũng hơi sợ. Lần đầu bê tráp lại trong hoàn cảnh không ngờ tới. Cũng coi như tôi có duyên với cô dâu chú rể”, anh nói.