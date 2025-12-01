Bán hàng ở siêu thị, cô gái được khách xin số mai mối cho con trai

Làm việc ở siêu thị, Hương Thảo bất ngờ được vợ chồng người khách quen mai mối cho con trai họ. Từ cuộc trò chuyện qua mạng xã hội, cả hai dần tìm hiểu và thành đôi.

Hương Thảo (sinh năm 2001, Đồng Nai) làm việc tại một siêu thị gần nhà. Trong thời gian làm việc, có hai vợ chồng khách quen thường xuyên ghé mua hàng và rất quý mến cô. Nhiều lần hai người xin số liên lạc để làm mai cho con trai nhưng Thảo từ chối, khiến họ nghĩ cô đã có bạn trai.

Hai năm sau, hai người khách biết Thảo chưa có người yêu nên một lần nữa nhiệt tình xin số. Lần này, Thảo có thiện cảm nên đồng ý. Cô nghĩ lời mai mối chỉ là câu chuyện vui, không ngờ người con trai của hai vợ chồng đã chủ động kết bạn qua mạng xã hội.

“Lúc nhận được lời mời kết bạn, tôi bất ngờ lắm. Anh nhắn tin lịch sự, câu đầu tiên đã tạo ấn tượng tốt. Ba ngày sau, anh gọi video, vừa dễ thương, vui tính lại còn sáng sủa”, Thảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tin nhắn làm quen của bạn trai Thảo.

Thảo cảm thấy bản thân cũng khá ưa nhìn nên mong người yêu tương xứng một chút. Ở những lần trò chuyện đầu tiên, cô đánh giá đối phương có gu ăn mặc và ngoại hình phù hợp. Anh sinh năm 2000, nhà ở Đồng Nai nhưng hiện làm đầu bếp ở Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Đúng dịp 20/10, chàng trai từ Bảo Lộc chạy thẳng xuống Đồng Nai, mang theo bó hoa, tấm thiệp, 3 ly trà sữa vì biết Thảo thích uống, thêm cả trái cây quê nhà. Anh đứng chờ cô 3 tiếng dưới cổng siêu thị mà Thảo không hay.

Khi tan ca, Thảo không biết nên đi về như thói quen, được nửa đường thì anh gọi vì đợi mãi không thấy cô ra. Lúc này, cô mới biết người đang nói chuyện chính là chàng trai mình trò chuyện suốt thời gian qua.

Lần gặp mặt đầu tiên khiến Thảo càng có thiện cảm. Hai người sau đó hẹn hò, đi ăn uống và nhanh chóng hợp nhau trong cách nói chuyện lẫn suy nghĩ.

Không lâu sau, chàng trai ngỏ ý đưa Thảo lên Bảo Lộc - nơi anh làm việc để thăm quê ngoại. Tuy nhiên, vì gia đình Thảo không đồng ý để cô đi xa với người lạ, ba mẹ chàng trai đã sang tận nhà xin phép. Hai bên gia đình gặp mặt chỉ sau 3 tuần đôi trẻ nhắn tin.

Sau khi trò chuyện và gặp mặt, cả 2 đều cảm thấy đối phương phù hợp với mình

Sau chuyến đi, Thảo được gia đình bạn trai đón tiếp nồng hậu. Mọi người xem cô như con cháu trong nhà. Trong một lần đưa Thảo đến nhà hàng nơi mình làm đầu bếp, chàng trai bất ngờ tặng cô hoa và quà tỏ tình.

“Tôi rất hạnh phúc. Sau những chuyện tình cảm không vui trước đây, tôi cảm giác như được chữa lành”, Thảo chia sẻ.

Cô nói cảm nhận được sự chân thành từ bạn trai lẫn gia đình anh. Hai bên hiện giữ liên lạc thân thiết, thậm chí tính chuyện tương lai nhưng cô muốn có thêm thời gian tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân.

Gia đình bạn trai cũng rất quan tâm Thảo. Mỗi lần cô lên Bảo Lộc, ông bà ngoại tặng cô túi xách, áo khoác vì sợ lạnh. Ngày cô về lại Đồng Nai, mọi người ôm cô, chuẩn bị trái cây mang về biếu ba mẹ. Bố mẹ của người yêu vẫn thường chủ động hỏi han, gọi video để Thảo gặp các thành viên trong gia đình.

“Nếu ai được mai mối, hãy thử mở lòng một chút. Biết đâu tình yêu đến bất ngờ như tôi”, Thảo tâm sự.

Sự ngọt ngào của bạn trai khiến Thảo luôn cảm thấy hạnh phúc.