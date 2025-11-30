Đám cưới của thủ môn U23 Việt Nam và 'chị đẹp' tiếp viên hàng không

Hôn lễ của Trịnh Xuân Hoàng và Nguyễn Ngọc Ánh diễn ra tại Thanh Hóa ngày 29/11. Cặp đôi về chung nhà sau 3 năm hẹn hò.

Thủ thành Xuân Hoàng và vợ trong bộ ảnh cưới công bố hồi tháng 9.

Ngày 29/11, thủ thành Trịnh Xuân Hoàng (sinh năm 2000, thuộc CLB Đông Á Thanh Hóa) và cô dâu Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1999, tiếp viên hàng không) chính thức về chung một nhà. Hôn lễ được cử hành tại tư gia và một nhà hàng ở Thanh Hóa.

Trước hôn lễ, cặp đôi công khai bộ ảnh cưới nhận về nhiều lời chúc mừng và khen ngợi từ đồng nghiệp, cộng đồng người hâm mộ.

Xuân Hoàng và Ngọc Ánh có 3 năm hẹn hò trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Dù chênh nhau 1 tuổi, cặp "chị em" này được nhận xét xứng đôi vừa lứa.

Cặp đôi "chị em" về chung nhà sau 3 năm yêu.

Trước đó, vào ngày 29/6, Xuân Hoàng đã có màn cầu hôn lãng mạn trên bãi biển Quy Nhơn và vỡ òa khi Ngọc Ánh nói đồng ý. Nửa kia của cầu thủ trẻ là tiếp viên hàng không. Cô sở hữu ngoại hình nổi bật với vóc dáng quyến rũ và nét mặt dịu dàng. Ngọc Ánh từng tốt nghiệp Đại học Xây dựng (Hà Nội) trước khi gắn bó với sự nghiệp hàng không.

Xuân Hoàng là thủ môn nổi tiếng với chiều cao ấn tượng 1,84 m. Anh xuất thân từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa và hiện khoác áo CLB Đông Á Thanh Hóa tại V.League 1.

Khả năng cản phá phạt đền đã làm nên thương hiệu, Xuân Hoàng góp công lớn, trở thành người hùng giúp CLB Đông Á Thanh Hóa đăng quang hai danh hiệu cao quý liên tiếp: vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia.

Màn trình diễn thuyết phục và ổn định không chỉ củng cố vững chắc vị trí của anh tại V.League mà còn mang về suất triệu tập chính thức lên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik vào tháng 3 năm nay.