Lời cầu hôn hài hước của Đức Huy với MC Mù Tạt

Tối 27/11, cầu thủ Phạm Đức Huy thông báo cầu hôn thành công bạn gái Nguyễn Huyền Trang (MC Mù Tạt) trong chuyến du lịch Hàn Quốc của cặp đôi mới đây. Trên trang cá nhân, Mù Tạt cũng nhanh chóng chia sẻ tin vui với người theo dõi ngay sau đó. Nam cầu thủ trêu chọc bạn gái sau khi câu hôn thành công: "Chúc mừng em nhé Mù Tạt! Ở phương diện người ngoài anh thấy em quá may mắn khi lấy được Đức Huy! Anh cảm nhận được rằng Đức Huy rất yêu em và tuyệt vời".
"'Em nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời em là ở bên cạnh Tạt!'- sau đó Đức Huy tự đồng ý và tự đeo nhẫn mà không hỏi ý kiến mình câu nào", nữ MC hài hước kể về lời cầu hôn của người yêu. Dù chia sẻ bản thân rất bất ngờ hay đùa rằng "còn con gái phơi phới chưa trải sự đời mà tay đã phải đeo nhẫn", cô vẫn tình cảm viết: "Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay, và cả nhiều ngày sau nữa nhé ĐH".
Dười bài đăng, nhiều đồng đội như Phan Văn Đức, Đỗ Duy Mạnh... để lại bình luận chúc mừng Đức Huy. Khi được bạn bè hỏi thăm về thời điểm cưới, Đức Huy trả lời đã chuẩn bị sẵn sàng cỗ và sẽ nhanh chóng phát thiệp cưới.
Đầu năm nay, Đức Huy và Mù Tạt được cho đang tìm hiểu nhau sau khi loạt ảnh cả hai diện áo dài, nắm tay xuất hiện trên mạng xã hội. Thời điểm đó, dù chưa xác nhận chuyện tình cảm, đôi bên liên tục để lộ những tương tác và chia sẻ cho thấy mối quan hệ ngày càng công khai hơn trên trang cá nhân.
Đến tháng 3, Đức Huy công khai hẹn hò Mù Tạt thông qua loạt ảnh chụp chung và status tình cảm. Ban đầu, cả hai còn khá e dè khi chỉ đăng ảnh giấu mặt nửa kia.
Cả hai diện đồ đôi chụp ảnh tình cảm. Dù đã yêu, Mù Tạt nhất quyết không gọi bạn trai là "anh" và luôn xưng "chị". Cầu thủ 30 tuổi cũng thoải mái xưng "em" và gọi bạn gái là "chị". Cặp đôi gây cười khi có nhiều khoảnh khắc đối đáp hài hước trên mạng xã hội.
Sau khi công khai, Đức Huy và Mù Tạt thường xuyên khoe ảnh tình cảm, du lịch cùng nhau, dành lời ngọt ngào cho đối phương trên mạng xã hội.
Mù Tạt đăng ảnh bạn trai giúp mình xếp đồ trước chuyến du lịch. Trước đó, cô cũng nhiều lần khoe được bạn trai yêu chiều, tặng những món quà đặc biệt trong các dịp lễ, kỷ niệm. Còn Đức Huy tự nhận mình là "người tuyệt vời", trêu chọc bạn gái "quá may mắn".
Cầu thủ Đức Huy đã có mặt tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), nơi bạn gái làm MC tại chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia sáng 26/10.
Mù Tạt là gương mặt MC quen thuộc gắn liền với các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc Hẹn Cuối Tuần hay Trời Sinh Một Cặp. Cô sinh năm 1993, lớn hơn Đức Huy 2 tuổi. Hồi tháng 5, Huyền Trang khiến người theo dõi thích thú khi đăng ảnh chụp tin nhắn giữa cô và mẹ của Đức Huy. Trong đó, cô thân thiết xưng "con" và gọi mẹ của bạn trai là "mẹ". Cách trò chuyện thân mật giữa cả hai khiến nhiều người cho rằng cặp đôi sắp về chung một nhà.
