Lời cầu hôn hài hước của Đức Huy với MC Mù Tạt

"'Em nghĩ một trong những quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời em là ở bên cạnh Tạt!'- sau đó Đức Huy tự đồng ý và tự đeo nhẫn mà không hỏi ý kiến mình câu nào", nữ MC hài hước kể về lời cầu hôn của người yêu. Dù chia sẻ bản thân rất bất ngờ hay đùa rằng "còn con gái phơi phới chưa trải sự đời mà tay đã phải đeo nhẫn", cô vẫn tình cảm viết: "Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay, và cả nhiều ngày sau nữa nhé ĐH".