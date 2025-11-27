Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động toàn hệ thống

Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo dừng hoạt động từ ngày 28/11, giữa thời điểm vợ chồng bà Phan Thị Mai bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đường dây buôn lậu mỹ phẩm trị giá lớn.

Bà Phan Thị Mai đã bị bắt tạm giam vào ngày 21/11.

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11/2025, cho biết đây là “quyết định rất khó khăn” và gửi lời xin lỗi tới khách hàng. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu liên quan đến doanh nghiệp này.

Bên dưới phần bình luận của bài đăng thông báo ngừng hoạt động, nhiều người thể hiện sự bức xúc. Không ít khách hàng còn để lại bình luận liên quan đến vấn đề hoàn tiền sản phẩm hay trả hàng: "Có hoàn tiền mua kem không?", "Còn việc hoàn tiền cho khách thì sao?"...

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare và các đơn vị liên quan. Cùng ngày, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Mai) cùng 6 người khác về tội “Buôn lậu”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2020 đến 2024, bà Mai và ông Khánh bị cáo buộc thỏa thuận mua mỹ phẩm giá rẻ sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc), không đạt tiêu chuẩn chất lượng và không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại thị trường này.

Trang web của TMV Mailisa vẫn quảng cáo và duy trì các chức năng bán hàng trên website cho đến ngày 26/11, sau khi có quyết định thu hồi sản phẩm từ Bộ Y tế.

Nhóm này sau đó bị cho là móc nối với một số đối tượng người Trung Quốc để lập hợp đồng giả, thay đổi nguồn gốc sản phẩm từ Quảng Châu thành Hong Kong nhằm xin CFS. Sau khi hợp thức hóa hồ sơ, các lô mỹ phẩm được nhập về Việt Nam qua dạng hàng lậu và quảng cáo là hàng sản xuất tại Hong Kong, đánh vào tâm lý chuộng hàng ngoại của người tiêu dùng.

Theo ước tính ban đầu, chỉ riêng ba trong số hơn 100 sản phẩm chủ lực, hệ thống Mailisa đã thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare do vi phạm nghiêm trọng quy định về hồ sơ sản phẩm.

MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh thành lập vào năm 2017, hiện là Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật.

Cùng với đó, toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm trong danh mục bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.