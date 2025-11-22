Mailisa vẫn 'bán hàng' giữa tin bị bắt tạm giam?

Giữa lúc vợ chồng Phan Thị Mai bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến tội "Buôn lậu", trang web chính thức của thẩm mỹ viện Mailisa vẫn chào bán các sản phẩm Doctor Magic.

Phan Thị Mai cùng chồng Hoàng Kim Khánh bị bắt tạm giam để điều tra vào ngày 21/11. Ảnh: Mai Lisa.

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Mai (còn gọi là Mailisa) cùng chồng, Hoàng Kim Khánh và 6 đối tượng liên quan.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tối 22/11, trang web chính thức của thẩm mỹ viện (TMV) Mailisa, mailisa.com, vẫn hiển thị các sản phẩm và cho phép khách hàng bấm mua bình thường.

Nổi bật hàng đầu là các combo dưỡng da, trị nám nhãn hiệu Doctor Magic, có mức giá dao động 1,7-2,7 triệu đồng. Ngoài ra còn có hàng chục mặt hàng dưỡng da, chăm sóc sắc đẹp có giá từ vài chục nghìn đồng đến tiền triệu.

Sản phẩm vẫn hiển thị và được bán trên trang web của TMV Mailisa tối 22/11.

Trong khi theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian từ năm 2020 đến 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi TMV Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Việc trang web vẫn hiển thị và bán sản phẩm khiến không ít người theo dõi đặt thắc mắc về tính hợp pháp, khi những người đứng đầu doanh nghiệp đang bị bắt giữ để điều tra.

Trong khi đó, giỏ hàng trên kênh TikTok của TMV Mailisa đã không còn hiển thị bất kỳ sản phẩm nào từ ngày 18/11. Trước đó, kênh TikTok này từng hiển thị có gần 650.000 sản phẩm đã được bán, trong đó phần lớn là sản phẩm Doctor Magic.

Bên cạnh đó, những động thái trên trang cá nhân của vợ chồng Phan Thị Mai và kênh TikTok, fanpage hàng triệu follow của TMV cũng khiến nhiều người chú ý.

Trước đó, ngày 13/11, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra nhiều chi nhánh Mailisa tại TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng…

Vợ chồng Phan Thị Mai ngừng đăng bài trên trang cá nhân từ ngày 12/11, nhưng các kênh của TMV vẫn duy trì cập nhật nội dung mới cho đến ngày 21/11. Ảnh: Mai Lisa.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, kênh TikTok TMV Mailisa có 3,1 triệu người theo dõi hoạt động và liên tục đăng video trở lại. Các nội dung cập nhật liên quan đến quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ như xăm chân mày, phun môi, trị nám, nâng mũi...

Video gần nhất được cập nhật là vào ngày 21/11, ngay trước khi Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh bị bắt giữ cùng các nghi phạm khác.

Trong khi đó, trang Facebook Mai Lisa có 1,7 triệu người theo dõi đã ngừng cập nhật nội dung mới từ ngày 12/11, một ngày trước khi hàng loạt cơ sở của chuỗi TMV bị kiểm tra. Tương tự, trang Facebook có tích xanh của Hoàng Kim Khánh cũng ngừng đăng bài cùng thời điểm.

Trái ngược với sự im ắng của vợ chồng Phan Thị Mai, trong 10 ngày qua, fanpage có 2,8 triệu follow của TMV Mailisa vẫn đều đặn đăng nội dung mới cho đến chiều 21/11.

Tuy nhiên, hiện các trang mạng xã hội liên quan đến vợ chồng Phan Thị Mai và TMV đều khóa chức năng bình luận. Cùng thời điểm cơ quan chức năng thông báo bắt giữ cặp vợ chồng vì cáo buộc "Buôn lậu", dân mạng đã tràn vào các trang này và để lại bình luận phẫn nộ.