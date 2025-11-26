Mailisa tiếp tục 'bán hàng': Vi phạm luật nghiêm trọng

Theo luật sư, hành vi tiếp tục quảng cáo và duy trì chức năng bán hàng đối với 162 sản phẩm đã có quyết định thu hồi của Mailisa là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Phan Thị Mai (Mailisa) và chồng là Hoàng Kim Khánh trực tiếp quảng cáo, bán các sản phẩm bị thu hồi. Ảnh: Mai Lisa/Facebook.

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi 162 sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare do vi phạm nghiêm trọng quy định về hồ sơ sản phẩm.

MK Skincare do Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) - chồng Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện (TMV) Mailisa - sáng lập vào năm 2017, hiện là Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật.

Cùng với đó, toàn bộ các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm trong danh mục bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.

Tuy nhiên, theo ghi nhận sáng 26/11, trên trang web chính thức của TMV Mailisa (mailisa.com), hàng chục sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic, vẫn được quảng cáo và bày bán công khai. Khách hàng có thể nhấn "mua ngay" hoặc "thêm vào giỏ hàng".

Dòng quảng cáo cũng hiển thị tại mục "Sản phẩm" trên website này cho biết: "Tất cả Mỹ phẩm Doctor Magic đều được kiểm nghiệm cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mailisa nói không với hàng trôi nổi - Mã số giấy phép giới thiệu sản phẩm QC Số 281/2020/XNQC-YTHCM – 617/2021/XNQC-YTHCM".

Hành vi phạm luật

Trao đổi với Tri Thức - Znews, luật sư Hoàng Hà, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định hành vi tiếp tục quảng cáo và duy trì chức năng bán hàng như nút "Mua ngay", "Thêm vào giỏ hàng" đối với 162 sản phẩm đã có quyết định thu hồi là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở hai khía cạnh.

Một là về hành vi kinh doanh, tức là bán hàng. Vi phạm quy định về kinh doanh mỹ phẩm đã bị đình chỉ lưu hành hoặc thu hồi. Hai là về hành vi quảng cáo. Vi phạm quy định về quảng cáo hàng hóa bị cấm kinh doanh do đã bị đình chỉ lưu hành. Khi có quyết định thu hồi, sản phẩm trở thành hàng hóa cấm lưu thông.

Trang web của TMV Mailisa vẫn quảng cáo và duy trì các chức năng bán hàng trên website sau khi có quyết định thu hồi sản phẩm từ Bộ Y tế.

Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp vẫn hiểu sai về thời hạn xử lý (gỡ bỏ nội dung) đối với sản phẩm bị thu hồi lưu hành hoặc cấm lưu thông trên thị trường. Quy định hiện nay có hai loại thời hạn. Thứ nhất là thời hạn thu hồi sản phẩm. Trong quyết định, Bộ Y tế thường cho doanh nghiệp một khoảng thời gian, ví dụ: gửi báo cáo trước ngày 15/12/2025 để thu gom hàng từ các đại lý về kho. Thứ hai là thời hạn về việc ngừng bán và gỡ quảng cáo là ngay lập tức.

"Theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT, quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều này đồng nghĩa với việc ngừng lưu thông ngay lập tức. Kể từ giây phút quyết định có hiệu lực (ngày 25/11/2025), quyền được phép bán sản phẩm đó ra thị trường đã chấm dứt hoàn toàn. Mọi giao dịch phát sinh sau thời điểm này đều là hành vi buôn bán hàng hóa vi phạm", luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh.

Theo luật sư, pháp luật không quy định doanh nghiệp được phép để quảng cáo tồn tại thêm 1-2 ngày sau lệnh cấm. Việc website vẫn hiển thị giá bán và cho phép đặt hàng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang công khai chào bán hàng hóa cấm lưu hành. TMV Mailisa hoặc đơn vị sở hữu website phải thực hiện gỡ bỏ ngay lập tức chức năng mua hàng và các nội dung quảng cáo liên quan đến 162 sản phẩm này ngay khi nhận được quyết định hoặc khi quyết định được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.

Nếu cơ quan chức năng kiểm tra tại thời điểm này mà website vẫn còn bán, doanh nghiệp sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính cho cả hai hành vi: kinh doanh hàng bị thu hồi và quảng cáo hàng cấm kinh doanh.

Khách hàng cần làm gì khi đã lỡ mua?

Trong trường hợp khách lỡ mua sản phẩm qua website này trong thời gian công ty bị điều tra, thu hồi sản phẩm, luật sư Hoàng Hà cho rằng dựa trên các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, việc trả hàng và nhận lại tiền trong vụ việc này có thể thực hiện được về mặt pháp lý nhưng thực tế sẽ gặp nhiều khó khăn.

1. Về căn cứ pháp lý để yêu cầu trả hàng, hoàn tiền

Khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu trả hàng và hoàn tiền dựa trên các cơ sở sau:

- Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, sản phẩm bị cơ quan nhà nước (Bộ Y tế) ra quyết định thu hồi được coi là sản phẩm có khuyết tật (không đảm bảo an toàn, không đúng hồ sơ công bố). Điều 32, 33 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định khi sản phẩm có khuyết tật, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm thu hồi và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.

Vợ chồng Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh đã bị bắt tạm giam để điều tra vì tội "Buôn lậu". Ảnh: Mai Lisa/Facebook.

- Trong quyết định thu hồi của Cục Quản lý Dược cũng nêu rõ yêu cầu Công ty MK Skincare (đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường) phải tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và người sử dụng.

2. Quy trình thực tế khách hàng nên làm

Dù pháp luật bảo vệ nhưng do công ty đang bị điều tra và lãnh đạo bị bắt giữ, quy trình xử lý sẽ không diễn ra bình thường như chính sách đổi trả thông thường. Khách hàng nên thực hiện các bước sau để bảo vệ quyền lợi:

Bước 1: Ngừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức. Giữ lại toàn bộ sản phẩm kể cả vỏ hộp, bao bì nếu còn, để làm bằng chứng.

Bước 2: Tập hợp chứng từ. Tìm lại hóa đơn mua hàng, tin nhắn đặt hàng, biên lai chuyển khoản, hoặc email xác nhận đơn hàng... Đây là bằng chứng quan trọng nhất để chứng minh giao dịch.

Bước 3: Liên hệ yêu cầu hoàn tiền.

3. Về thực tế khả năng nhận lại tiền

Do vụ án đang trong quá trình điều tra, tài khoản và tài sản của doanh nghiệp có thể đã bị phong tỏa. Việc chi trả tiền hoàn lại (nếu có) thường phải đợi đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra hoặc phán quyết của Tòa án, quá trình này có thể kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Trong các vụ án kinh tế, việc ưu tiên giải quyết hậu quả thường theo thứ tự: khắc phục hậu quả cho nhà nước, nộp phạt... sau đó mới đến quyền lợi của người tiêu dùng cá nhân.

"Trước mắt người mua đừng vứt bỏ sản phẩm và chứng từ mua hàng. Hãy theo dõi sát sao các thông báo chính thức từ cơ quan công an về việc tiếp nhận thông tin nạn nhân (người mua hàng) để kịp thời đăng ký quyền lợi", luật sư Hoàng Hà lưu ý.