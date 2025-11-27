'Nữ thần bóng chuyền' Brazil bị bắn giữa phố

VĐV bóng chuyền Brazil Julia Rocha Marques de Azevedo (28 tuổi) cho biết cô như được “sinh ra lần nữa” sau khi may mắn sống sót dù bị bắn vào lưng trong vụ cướp ở Rio de Janeiro.

Julia Rocha Marques de Azevedo thoát chết sau khi bị bắn trong một vụ cướp.

Sự việc xảy ra tối 23/11 khi Azevedo - đang thi đấu cho CLB Tijuca Tênis Clube - ngồi trên ôtô cùng cha. Một đối tượng nổ súng trong lúc định cướp, khiến cô trúng đạn vào lưng. Viên đạn đi sát các cơ quan quan trọng, “chỉ cách cột sống đúng một milimet” và cách bàng quang một centimet, rồi xuyên ra ở phần hông. Nữ vận động viên thừa nhận “câu chuyện lẽ ra đã rất khác nếu không có phép màu”.

Trong bài đăng trên Instagram kèm hình ảnh vết thương, Azevedo viết: “Tôi thực sự được sinh ra lần nữa. Tôi đang hồi phục và cần tạm rời xa bóng chuyền - điều tôi yêu nhất - trong một thời gian để chữa lành hoàn toàn. Cảm ơn tất cả những lời nhắn, cuộc gọi và lời cầu nguyện. Mọi người không biết chúng an ủi tôi đến mức nào”.

Cô nói thêm rằng không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã trước tình trạng bạo lực ngày càng nghiêm trọng tại Rio. Azevedo gửi lời cảm ơn các sĩ quan thuộc Tiểu đoàn 6 đã hỗ trợ gia đình, cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Thành phố Souza Aguiar đã điều trị cho cô.

CLB Tijuca Tênis Clube xác nhận vụ việc, cho biết Azevedo được sơ cứu tại Bệnh viện Badim trước khi chuyển đến Souza Aguiar ở trung tâm Rio. Cô đã xuất viện và đang phục hồi tại nhà.

Julia Rocha Marques de Azevedo là vận động viên nổi tiếng trên mạng xã hội.

Cảnh sát Dân sự bang Rio de Janeiro thông tin với Daily Mail rằng cuộc điều tra nhằm xác định nghi phạm đang được tiến hành, do Đồn cảnh sát số 19 phụ trách.

Cha của nữ vận động viên, ông Marcos - Phó chủ tịch CLB Tijuca - cũng may mắn thoát nạn khi một viên đạn sượt qua đầu, viên khác trúng vào thân xe. Ông chia sẻ dưới bài đăng của con gái: “Những gì chúng ta trải qua thật điên rồ. Nhìn thấy con bị bắn, chở con tới bệnh viện và cầu nguyện rằng con ổn… rồi nghe bác sĩ kể lại đường đi của viên đạn mà không trúng vào bất kỳ cơ quan quan trọng nào - điều đó khiến tôi thực sự xúc động. Nhưng Chúa đã dõi theo con”.

Theo Azevedo, cô hy vọng có thể trở lại tập luyện trong khoảng một tháng và kịp góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Superliga năm nay vào ngày 22/12 gặp Praia Clube. “Dù không phải chấn thương thể thao, nó khiến tôi bỏ lỡ nhiều trận quan trọng. Tôi sẽ không thể tham gia những buổi tập đầu tiên, nhưng sẽ cố gắng động viên các đồng đội. Trong cuộc sống cá nhân, tôi càng hiểu rằng hôm nay ta còn sống, ngày mai có thể đã khác”, cô nói với Globo.

Trong thông báo gửi người hâm mộ, CLB Tijuca Tênis Clube cho biết: “Vận động viên Julia Azevedo đang ổn định và đã qua cơn nguy hiểm. Cô được cấp cứu ngay lập tức và hiện hồi phục tại nhà. Theo hướng dẫn y tế, Julia sẽ tạm ngừng các hoạt động của đội cho đến khi hoàn toàn bình phục. Chúng tôi chúc Julia mau khỏe”.