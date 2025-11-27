Đại hỏa hoạn ở Hong Kong: Lời kể ám ảnh của những người thoát chết

Ông Tang Ping-man và vợ thoát chết trong gang tấc khi khói lửa bao trùm khu nhà ở chiều 26/11, giữa lúc đám cháy lan nhanh bất thường khiến nhiều cư dân hoảng loạn tháo chạy.

Ông Tang Ping-man kể rằng ông bắt đầu ngửi thấy mùi khói vào khoảng 15h chiều 26/11. Không lâu sau, một lính cứu hỏa gõ cửa căn hộ của ông ở tầng 10, thông báo một toà nhà gần đó đang bốc cháy. Ban đầu, ông và vợ - đều đã 74 tuổi - từ chối sơ tán vì nghĩ không nguy hiểm, nhưng khói mỗi lúc một dày đặc, theo The New York Times.

Hai vợ chồng - sống tại khu nhà ở xã hội Wang Fuk Court (Hồng Phúc Uyển), thuộc quận Tai Po (Đại Phố), Hong Kong (Trung Quốc) - liền gọi điện cầu cứu và trốn vào phòng tắm, dùng khăn ướt che mũi miệng để ngăn khói tràn qua các khe cửa. Họ được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài khoảng 18h và hiện tạm trú tại một ngôi trường được trưng dụng làm nơi sơ tán.

“Chúng tôi quá may mắn. Lúc đó tối đen như mực. Nếu cố tự chạy thoát, có lẽ chúng tôi không sống nổi", ông Tang nói.

Đám cháy tại Đại Bồ bắt đầu từ một toà nhà cao tầng vào chiều 26/11. Nhiều cư dân mô tả lửa lan nhanh bất thường, buộc họ phải tháo chạy trong hoảng loạn hoặc chờ lực lượng cứu hộ tới giải cứu. Nhà chức trách cho biết vẫn còn một số lượng chưa xác định cư dân bị kẹt trong tòa nhà đang cháy.

Khu chung cư ở Hong Kong bốc cháy hôm 26/11. Ảnh: Reuters.

Một số người may mắn được lính cứu hỏa hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn, trong khi nhiều cư dân khác đứng tập trung ngoài trời đến tận nửa đêm, dõi theo lực lượng chữa cháy chiến đấu với biển lửa.

“Nhà cháy rồi, sao mà ngủ nổi?”, ông Sze Kam-sang, ngoài 70 tuổi, nói khi ôm chặt chiếc chăn nhỏ trong tay, mắt không rời đám cháy. Ông đã sống ở Hồng Phúc Viện khoảng 40 năm. Thời điểm vụ cháy xảy ra, ông đang đi khám bệnh thì nhận được cuộc gọi từ vợ - người làm việc gần đó - báo tin dữ.

Ông chỉ hy vọng ngọn lửa chưa nuốt trọn căn hộ của mình trên tầng 19, ngay phía trên những tầng đã bị lửa bao trùm.

Rạng sáng 27/11, tức gần 12 giờ sau khi cháy, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên dữ dội. Đây được xem là vụ cháy lớn nhất khu vực trong nhiều năm. Ông Sze cho biết trước đây khu dân cư từng xảy ra vài vụ cháy nhỏ, nhưng chưa bao giờ ở quy mô này.

Ông cũng cho hay tòa nhà đang trong giai đoạn sửa chữa lớn lần đầu tiên sau 40 năm, với hệ thống giàn giáo tre bao quanh - loại vật liệu thường được dùng trong các dự án xây dựng ở Hong Kong - và có thể đã góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh.

Khói đen tiếp tục bốc cao lên bầu trời khi ngọn lửa nuốt trọn tòa nhà 32 tầng. Giàn giáo tre liên tục phát ra tiếng lách tách và tóe lửa. Hàng chục xe cứu hỏa và xe cấp cứu trải dài trên đường, đèn tín hiệu nhấp nháy.

Bà Lam Chi-tung, 71 tuổi, làm công việc vệ sinh tại đồn cảnh sát gần nhà, kể rằng khoảng 16h chiều 26/11 bà nhận được điện thoại từ con trai báo tin cháy. Bà vội vã chạy về thì thấy tòa nhà mình ở - cùng nhiều tòa khác - đã chìm trong biển lửa.

“Tôi sống ở đây 30 năm rồi, giờ chỉ còn biết ngồi nhìn thôi”, bà thở dài, mắt hướng về ngọn lửa vẫn âm ỉ suốt đêm.