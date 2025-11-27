Hoa hậu Hong Kong bất lực khi chung cư của bà ngoại bị thiêu rụi

Tạ Gia Di cho biết cô bất lực và đau lòng khi chứng kiến nơi ở của bà ngoại bị bốc cháy dữ dội. Hoa hậu cũng gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân vụ hỏa hoạn.

Theo Sinchew, trên các nền tảng mạng, nhiều người nổi tiếng ở Hong Kong (Trung Quốc) đã chia sẻ các bài đăng sau vụ hỏa hoạn diễn ra tại khu chung cư nằm ở quận Tai Po khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích.

Hoa hậu Hong Kong Tạ Gia Di cho biết chung cư của bà ngoại cô cũng bị thiêu rụi vì hỏa hoạn. Tạ Gia Di đăng tải video quay lại cảnh đám cháy cấp độ 5 và cho biết bất lực, đau lòng khi chứng kiến nơi ở của bà bốc cháy trong biển lửa.

Vụ đại hỏa hoạn ở khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po. Ảnh: Reuters.

"Đây thực sự là một ngày đau lòng. Tôi hy vọng mọi người tránh xa khỏi khu vực đó để giữ sự an toàn và tạo điều kiện cho các đơn vị cứu hộ. Tôi mong vụ hỏa hoạn sớm được dập tắt, không có thêm nạn nhân nào", hoa hậu bày tỏ. Tạ Gia Di sau đó cho biết cô đã liên hệ được với bà ngoại.

Vụ đại hỏa hoạn tại khu chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po, Hong Kong chiều 26/11 nhanh chóng trở thành thảm kịch. Trong bối cảnh tang thương bao trùm, nhiều hoạt động giải trí tại đây bị hủy bỏ hoặc dời lịch.

Vợ chồng Trần Gia Lạc và Liên Thi Nhã ban đầu dự định sẽ cùng nhau xuất hiện tại lễ khởi động một sự kiện Giáng sinh vào ngày 27/11 nhưng đã thông báo hủy bỏ.

Nữ ca sĩ Trần Khải Vịnh cũng bày tỏ sự đau buồn trước vụ hỏa hoạn và ngay lập tức thông báo hủy bỏ hoạt động bán vé công khai cho buổi hòa nhạc của mình. Cô chia sẻ: "Tôi rất đau buồn trước vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Tai Po. Tôi quyết định hoãn hoạt động bán vé công khai cho concert của mình. Mong mọi người lượng thứ cho sự bất tiện này. Cầu mong mọi người được bình an".

Theo SCMP, tính đến rạng sáng 27/11, ít nhất 44 người thiệt mạng, 279 người mất tích, khoảng 45 người đang điều trị trong tình trạng nguy kịch, gần 900 cư dân được sơ tán tới 8 điểm tạm trú. Gần 900 nhân viên cứu hỏa và cứu hộ cùng hàng trăm xe chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường vụ hỏa hoạn.

Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích, hình ảnh ngọn lửa đỏ rực bao trùm các tòa nhà cao tầng, cột khói đen cuộn lên giữa đêm, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội đã khiến nhiều người gọi đây là “đám cháy giống như ngày tận thế”.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định, song giới chức cho biết ngọn lửa lan nhanh do gió mạnh, cộng thêm lớp lưới công trình màu xanh và giàn giáo tre bao phủ bên ngoài bề mặt các tòa nhà đã khiến vụ hỏa hoạn bùng phát dữ dội.