Nữ ca sĩ gọi bạn trai cũ là 'quái vật'

Jessie J được cho là chỉ trích bạn trai cũ Channing Tatum trong ca khúc mới. Ca sĩ gọi anh là "quái vật" và cảnh báo "một ngày nào đó nghiệp chướng sẽ đến".

Theo Daily Mail, ca sĩ 37 tuổi sẽ phát hành album mới mang tên Don't Tease Me With A Good Time, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc sau thời gian điều trị căn bệnh ung thư.

Trong đó, bản Threw It Away với những ca từ được cho là nhắm tới bạn trai cũ - Channing Tatum. Thậm chí ca sĩ gọi anh là "quái vật" và cảnh báo "một ngày nào đó nghiệp chướng sẽ đến".

"Em đã thổ lộ hết tình cảm của mình/Và đó là lúc em cảm thấy khó chịu/ Nhưng rồi một ngày nào đó, nghiệp chướng sẽ đến, vì em đã trao cho anh tình yêu nhưng anh đã vứt bỏ nó", là một đoạn trong bài hát.

Jessie J và Channing Tatum thời còn mặn nồng. Ảnh: Shutterstock.

Jessie J tiếp tục: "Đừng có mà viết lại câu chuyện/Tôi là người đẹp, còn anh là quái vật".

Đáng chú ý, trong một sự kiện trước đó, nữ ca sĩ tiết lộ rằng thời điểm cô sáng tác bài hát này là vào năm 2020 cùng Ryan Tedder. "Mọi người có thể biết được khi đó tôi đang hẹn hò với ai", Jessie J nói.

Jessie J nổi danh với các ca khúc như Domino, Price Tag, Do It Like A Dude , Flashlight, Bang Bang… Với thực lực ca hát tốt, cô được đảm nhận vị trí huấn luyện viên của chương trình The Voice phiên bản Anh.

Tháng 4/2020, People đưa tin Channing Tatum và bạn gái Jessie J đã có cuộc chia tay thân thiện. Hai ngôi sao hẹn hò năm 2018 và chia tay một năm sau đó. Sau khi hàn gắn hồi tháng 1/2020, mối quan hệ của họ cũng chỉ kéo dài được 3 tháng.

Channing Tatum sinh năm 1990. Anh được biết đến qua những dự án điện ảnh như Step Up (2006), Dear John (2010), The Vow (2012), 21 Jump Street (2012), Magic Mike (2012)... Năm 2012, tài tử đạt danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất thời đương đại của tạp chí People. Một năm sau đó, Tatum đạt vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng thu nhập của các nam diễn viên điện ảnh, xếp sau Robert Downey, Jr.