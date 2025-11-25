Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae qua đời

  • Thứ ba, 25/11/2025 08:11 (GMT+7)
Nam diễn viên gạo cội qua đời ở tuổi 91 vào sáng 25/11. Ông ra đi vì tuổi cao, sức yếu.

Truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin về sự ra đi của tài tử Lee Soon Jae. Theo MBC, nam diễn viên gạo cội mất vào sáng 25/11, hưởng thọ 91 tuổi. Công ty quản lý nghệ sĩ xác nhận thông tin nói trên. Gia đình đang lo liệu hậu sự cho ông.

Trước khi mất, Lee Soon Jae gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Ông di chuyển khó khăn và phải tập luyện phục hồi chức năng.

Lee Soon Jae anh 1

Lee Soon Jae qua đời vào sáng 25/11. Ảnh: KBS.

Ngày 15/4, khi được vinh danh tại Korea PD Awards lần thứ 37, Lee Soon Jae vắng mặt vì sức khỏe không đảm bảo. Người đại diện của ông đã nhận giải thay. Trong bài phát biểu, Lee Seung Hee cho biết: "Diễn viên Lee Soon Jae không thể tham gia vì tình trạng sức khỏe không tốt và ông ấy rất mong nhận được sự động viên từ mọi người".

Vào năm ngoái, Lee Soon Jae cũng đã phải dừng lại giữa chừng trong vở kịch Waiting for Godot do sức khỏe không cho phép. Quyết định này khiến ông hủy bỏ các buổi biểu diễn còn lại và dành thời gian nghỉ ngơi.

Lee Soon Jae sinh năm 1934. Ông là nam diễn viên gạo cội của Hàn Quốc với sự nghiệp kéo dài hơn 6 thập kỷ. Bắt đầu đặt chân lên màn ảnh nhỏ từ năm 1961, Lee Soon Jae tới nay đã xuất hiện trong cả trăm tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh. Nam diễn viên được khán giả gọi bằng biệt danh “ông nội quốc dân” khi thường xuyên hóa thân các vai diễn người ông, cụ lớn tuổi trong gia đình.

Một số phim nổi bật mà Lee Soon Jae từng tham gia như Gia đình là số một, Ngôi sao khoai tây, Điều ba mẹ không kể hay Hoa nở muộn... Nhờ những cống hiến to lớn cho ngành phim ảnh Hàn Quốc, ông đã được trao Huân chương Chiến công Văn hóa Geumgwan hạng hai vào năm 2018.

