Trong bài đăng mới trên trang cá nhân, Gia Bảo cho biết thời gian qua, anh mệt mỏi tâm trí, "chịu nhiều uất ức nhưng chọn cách im lặng".

Ngày 24/11, trên trang cá nhân, nam diễn viên Gia Bảo có bài đăng gây chú ý. Trong đó, Gia Bảo cho biết sau khi hoàn thành các suất diễn cuối tuần, anh có chuyến du lịch để nghỉ ngơi sau một năm vất vả, mệt mỏi về tâm trí.

Tiếp đó, nam diễn viên nhắc đến người cũ. Gia Bảo chia sẻ thời gian qua, anh "chịu nhiều uất ức nhưng chọn cách im lặng". "Trong mọi chuyện từ người cũ đến người mới mình chưa bao giờ sai. Vì là đàn ông, nên tôi nhịn, không lên tiếng. Thôi xem như là sự tử tế cuối cùng tặng những người đã từng thương. Chúc em hạnh phúc", nam diễn viên viết.

Động thái của Gia Bảo được quan tâm bởi cách đây không lâu Thanh Hiền - vợ cũ của anh thông báo đăng ký kết hôn.

Gia Bảo vẫn độc thân sau khi ly hôn Thanh Hiền. Ảnh: FBNV.

Trước đây, Thanh Hiền từng kết hôn với Gia Bảo vào năm 2014. Cả hai có một con gái chung là bé Grammy. Đến tháng 11/2017, Gia Bảo và vợ quyết định chấm dứt hôn nhân vì những mâu thuẫn không thể hóa giải. Nam diễn viên hài tự nhận mình quá đam mê công việc, ít dành thời gian cho gia đình.

Có thời điểm, cả hai còn nảy sinh mâu thuẫn khi giành quyền nuôi con. Sau đó, Gia Bảo và Thanh Hiền giữ mối quan hệ bạn bè.

"Chúng tôi giữ quan hệ cho con. Thời gian trước có một số chuyện không vui. Trước đây, tôi chỉ nghĩ cứ đi làm, kiếm nhiều tiền là tốt. Nhưng bây giờ mình nhận ra tình cảm như một cái cây, nếu không tưới nước sẽ đến lúc khô héo", anh nói.

Từ sau khi ly hôn Thanh Hiền đến nay, Gia Bảo tập trung cho sân khấu, công việc. Anh không chia sẻ về chuyện tình cảm. Thời gian rảnh rỗi, anh tụ tập cùng bạn bè, đi ăn với gia đình. Gần đây, anh cố gắng giảm cân, thay đổi vẻ ngoài.