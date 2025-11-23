Phương Anh rời khỏi Sen Vàng

Phương Anh thông báo rời khỏi Sen Vàng sau 5 năm gắn bó. Phía công ty cho biết vẫn đồng hành cùng á hậu trong một số hoạt động thời gian tới.

Chiều 23/11, Á hậu Phương Anh thông báo về việc rời khỏi Sen Vàng sau 5 năm đồng hành. Cô cho biết sẽ hoạt động tự do trong thời gian tới. Á hậu gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo công ty và các đồng nghiệp đã hỗ trợ, giúp đỡ cô những năm qua.

"Bước sang hành trình mới, Phương Anh sẽ tiếp tục giữ trọn tinh thần mà mình luôn theo đuổi: truyền lửa, lan tỏa điều tích cực và cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày", á hậu chia sẻ.

Đại diện công ty Sen Vàng cũng thông báo về việc dừng hợp tác với Phương Anh. Đơn vị này ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của á hậu. Phía công ty cho biết vẫn đồng hành cùng á hậu trong một số hoạt động thời gian tới.

Phương Anh rời Sen Vàng sau 5 năm. Ảnh: FBNV.

Trước Phương Anh, Đỗ Thị Hà, Mai Phương, Ngọc Thảo... lần lượt thông báo rời Sen Vàng.

Hiện công ty này quản lý một số hoa hậu, á hậu như Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Huỳnh Thị Thanh Thủy...

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, cao 1,77 m, đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô từng tham gia Miss International nhưng không tiến sâu.

Người đẹp nổi bật với thành tích học tập ấn tượng. Cô thành thạo hai ngoại ngữ, có chứng chỉ IELTS 8.0 và DALF C1 cho tiếng Pháp. Cô tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý thông tin tại trường Đại học RMIT với điểm GPA 3.5/4.0, đứng trong top 15% sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất của ngành từ trước đến nay.

Phương Anh trở thành giảng viên của Đại học RMIT Việt Nam vào năm 2024. Người đẹp bắt đầu đứng lớp từ đầu tháng 7/2024.

Á hậu nói cô phải trải qua quá trình tuyển sinh khá gắt gao và bất ngờ khi nhận được kết quả sau một tháng.

"Trong tương lai, Phương Anh vẫn mong muốn tiếp tục học lên tiến sĩ để có thể trở thành giảng viên toàn thời gian", Phương Anh cho biết.