Nhà sản xuất 'Chốt đơn' than bê bết, lỗ nặng khi AI thay Thùy Tiên

Bà Đinh Thị Thanh Hương, đại diện nhà sản xuất phim "Chốt đơn" chia sẻ ê-kíp từng lâm vào bế tắc khi Thùy Tiên vướng lao lý.

Tại hội thảo ứng dụng công nghệ với điện ảnh diễn ra vào trưa 22/11 ở TP.HCM, sự việc AI thay thế Thùy Tiên trong phim Chốt đơn phát hành hồi tháng 8 tiếp tục được các chuyên gia, nhà sản xuất phim đưa ra phân tích.

Theo đó, bà Đinh Thị Thanh Hương - Chủ tịch điều hành của Galaxy Studios, đại diện nhà sản xuất Chốt đơn, cho biết thời điểm Thùy Tiên vướng lao lý, bà và ê-kíp bế tắc, không tìm ra giải pháp cho phim. Đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito phải đi ra nước ngoài, tham khảo các mức giá AI để thay thế nữ chính.

AI thay thế Thùy Tiên trong Chốt đơn. Ảnh: NSX.

Sau đó, nhà sản xuất tìm được một đơn vị làm kỹ xảo AI trong nước với mức giá tốt hơn, vì vậy, họ quyết định hợp tác với công ty này.

"Đây là khoản đầu tư mà chúng tôi rất bê bết thời điểm đó. Lỗ lắm", bà Đinh Thị Thanh Hương nhớ lại.

Đại diện công ty kỹ xão AI cho biết họ đã dùng kỹ thuật digital human (người ảo) để tạo ra nhân vật mới. Đơn vị này cũng áp dụng công nghệ consistent character (nhân vật nhất quán) để tạo hình nhân vật phù hợp bối cảnh.

Vào đầu tháng 8, sự việc AI thay thế Thùy Tiên trong phim điện ảnh Chốt đơn trở thành tâm điểm bàn luận. Thời điểm ấy, nhà sản xuất Nam Cito cho biết ý tưởng này xuất phát từ giám đốc sản xuất. Ban đầu, anh và đạo diễn Bảo Nhân rất e ngại và lo lắng. Giống mọi người, cả hai đều nghĩ AI giả, vô hồn và không cảm xúc. Sau đó, họ nhận các bản test (thử nghiệm - PV) của các công ty AI gửi về, tiến hành làm thử một số cảnh trong phim. Bản thân Nam Cito và Bảo Nhân đều bất ngờ vì AI đã vượt xa những gì họ tưởng tượng. Cả hai quyết định sử dụng công nghệ này và bắt tay vào làm việc để đưa dự án ra rạp như mong muốn.

Đại diện ê-kíp thực hiện AI cho biết: "Trong bộ phim này, chúng tôi đã dùng công nghệ AI để dựng toàn bộ con người Hoàng Linh. Đây là một nhân vật hoàn toàn mới cho vai này, không phải chỉ sửa khuôn mặt. Nếu như chỉ thay mỗi mặt, mà thân thể là của Thùy Tiên, thì phải đảm bảo quyền nhân thân trong Bộ luật Dân sự. Chúng tôi biết trước như vậy nên đã quyết định làm một nhân vật hoàn toàn mới".

Tuy nhiên, việc can thiệp bằng AI khiến hình ảnh nữ chính trở nên kém tự nhiên, biểu cảm còn thiếu mượt mà, đặc biệt ở các phân đoạn chuyển cảnh hoặc thay đổi cảm xúc.

Sau 3 tuần công chiếu, Chốt đơn nhận phản ứng trái chiều từ công chúng, và rời rạp với doanh thu hơn 5 tỷ đồng .