Phim 'Truy tìm long diên hương' vượt mốc 100 tỷ đồng

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến vượt mốc 100 tỷ đồng vào chiều 21/11. Những ngày qua, phim tạo ra cơn sốt ngoài phòng vé.

Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị thống kê doanh thu phòng vé độc lập), tính đến chiều 21/11, Truy tìm long diên hương vượt mốc 100 tỷ đồng . Đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến.

Những ngày qua, tác phẩm điện ảnh tạo ra cơn sốt ngoài phòng vé và trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn về phim ảnh. Phim thuộc thể loại hành động, hài, quy tụ dàn diễn viên như Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Doãn Quốc Đam, Nguyên Thảo...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết thành tích doanh thu này nằm ngoài kỳ vọng của anh và ê-kíp.

"Tôi không tưởng tượng được rằng khán giả lại đón nhận bộ phim đầu tay của mình nhiều đến vậy. Ban đầu, tôi chỉ mong đủ tiền hoàn vốn để có thể có động lực làm phim tiếp theo. Hiện tại, mọi thứ đã vượt ngoài kỳ vọng của tôi lẫn ê-kíp", anh cho biết.

Truy tìm long diên hương vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu. Ảnh: NSX.

Truy tìm long diên hương xoay quanh câu chuyện của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tâm (Ma Ran Đô). Cả hai sinh ra và lớn lên ở một làng chài ven biển bình yên. Tâm sau đó lên thành phố mưu sinh. Trong một lần trở về quê, anh lợi dụng sơ hở đã trộm món bảo vật quý giá rồi trốn mất. Tâm đã quyết định lên thành phố tìm em trai, đem long diên hương trở về trước khi bị dân làng phát hiện.

Hành trình này gặp không ít chông gai, vì chẳng ai nắm chính xác thông tin Tuấn đang ở đâu. Càng trắc trở hơn khi Tuấn vướng vào rắc rối với băng đảng giang hồ đòi nợ, do Cường "liều" (Doãn Quốc Đam) cầm đầu.

Kịch bản Truy tìm long diên hương khá đơn giản, song ghi điểm ở phần hành động và mảng miếng hài.

Ngoài Truy tìm long diên hương có doanh thu khả quan, nhiều phim Việt ra mắt thời điểm này như Phá đám sinh nhật mẹ (Bình Bồng Bột), Trái tim què quặt (Quốc Công)..., đều thua lỗ nặng. Trong đó, tác phẩm đầu tay của Quốc Công chỉ thu gần 800 triệu đồng, phải rời rạp sớm.

Ngày 20/11, nhà sản xuất Bẫy tiền cũng thông báo dự án dời lịch chiếu đột ngột. Ít ngày trước, dự án đã tổ chức sự kiện công chiếu tại TP.HCM.