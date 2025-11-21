Phim 16+ có Tam Triều Dâng, Liên Bỉnh Phát đột ngột rút rạp

Bộ phim "Bẫy tiền" thông báo dời lịch chiếu đột ngột. Trước đó, ê-kíp đã tổ chức sự kiện công chiếu tại TP.HCM và dự kiến phát hành từ 21/11.

Tối 20/11, nhà sản xuất phim Bẫy tiền thông báo dự án dời lịch chiếu. Theo ê-kíp, vì một số lý do khách quan và nhằm đảm bảo mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn nhất, phim sẽ được điều chỉnh lịch. Nhà sản xuất sẽ thông báo lại lịch phát hành trong thời gian sớm nhất.

Các khán giả đã mua vé sẽ liên hệ trực tiếp với hệ thống rạp để được hỗ trợ. Nhà sản xuất mong người xem thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng dự án.

Việc Bẫy tiền đột ngột rút rạp khi chỉ còn một ngày nữa là trình chiếu theo lịch trước đó khiến khán giả bất ngờ. Ít ngày trước, dự án đã tổ chức sự kiện công chiếu tại TP.HCM.

Bẫy tiền có Liên Bỉnh Phát, Lê Tam Triều Dâng đột ngột rút rạp.

Bẫy tiền là dự án điện ảnh của đạo diễn Oscar Dương. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện của Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát) - một nhân viên tài chính tưởng chừng có cuộc sống ổn định nhưng bất ngờ rơi vào vòng xoáy của ứng dụng lừa đảo qua điện thoại.

Bộ phim mở ra hành trình kịch tính - nơi mỗi cú nhấp chấp nhận thử thách trên ứng dụng có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng. Từ một người nắm rõ nguyên tắc của công nghệ, Đăng Thức dần bị cuốn vào canh bạc sinh tử giữa tiền bạc, tham vọng và niềm tin.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng cho bộ phim, đạo diễn Oscar Dương cho biết anh mong muốn mang đến một câu chuyện tâm lý, giật gân nhưng vẫn hợp thời, gần gũi và mang dấu ấn Việt Nam. "Công nghệ trong xã hội hiện tại phát triển chóng mặt với nhiều yếu tố tích cực nhưng song song đó vẫn chứa đựng nhiều yếu tố đáng lo ngại", đạo diễn chia sẻ.

Sau khi Bẫy tiền rút rạp, phòng vé Việt hiện còn các phim nội địa gồm Truy tìm long diên hương, Cưới vợ cho cha, Thai chiêu tài...