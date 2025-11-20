Đen Vâu về thăm cô giáo cũ ở Quảng Ninh

Rapper cùng một số người bạn học đến thăm nhà cô giáo cũ tại Quảng Ninh nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Sáng 20/11, Đen Vâu chia sẻ một số hình ảnh trong dịp về Quảng Ninh, thăm lại cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Anh diện trang phục giản dị, đi giày thể thao và ôm cô giáo trước cổng nhà. Nam rapper cùng một số bạn học cũ cũng tặng quà, gửi lời chúc mừng tới cô giáo. Cô trò sau đó chụp một số bức ảnh tại nhà riêng để lưu giữ kỷ niệm.

"Một ngày được trở lại làm học trò, một ngày được bẽn lẽn ngồi bên nghe cô trò chuyện. Mọi thứ cứ như mới đây, những đứa học sinh của cô cũng sắp già lắm rồi, nhưng cái cảm giác đi thăm cô giáo vẫn bồi hồi khó tả. Cô lại mang quà bánh ra, ít cam quýt, hạt hướng dương, ly trà nóng. Đời sống, công việc, mỗi đứa một nơi không mấy khi tụ họp đông đủ. Giá mà một năm có mấy chục ngày Nhà giáo Việt Nam", Đen Vâu chia sẻ.

Đen Vâu về chúc mừng cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: FBNV.

Nam rapper cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới các thầy, cô giáo trên cả nước.

"Cảm ơn các thầy cô đã chọn đi con đường nhiều khó khăn vất vả nhưng đầy vinh quang này. Luôn tôn trọng và kính yêu các thầy cô", anh viết.

Trong ngày 20/11, nhiều nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ các bài đăng, gửi lời chúc mừng tới thầy cô - những người đã đóng góp quan trọng vào thành công trên hành trình làm nghề của họ.

Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi bày tỏ: "Xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy nhiệt huyết. Xin tri ân những cống hiến thầm lặng và tấm lòng tận tụy của quý thầy cô trong hành trình gieo kiến thức, truyền cảm hứng. Kính chúc thầy cô luôn đạt nhiều thành công và giữ mãi ngọn lửa yêu nghề".

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng chia sẻ hình ảnh được các học trò đến chúc mừng và quây quần trong bữa tiệc nhỏ tại nhà riêng. "Cứ mãi đoàn kết vậy là cô vui rồi", nhạc sĩ nhắn nhủ học trò.

Trong khi đó, nghệ sĩ Việt Hương đăng ảnh món quà được học trò tặng là trái cây, cốm. Nghệ sĩ cũng gửi lời chúc mừng tới quý thầy cô giáo trong ngày Nhà giáo Việt Nam.