Thảo Nhi Lê bên bạn trai Pháp

Thảo Nhi Lê chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong bữa tiệc sinh nhật ở TP.HCM. Cô và bạn trai người Pháp trao nhau nụ hôn lãng mạn.

Á hậu Thảo Nhi Lê vừa đón tuổi mới bên những đồng nghiệp, bạn bè thân thiết tại TP.HCM. Người đẹp rạng rỡ bên bánh kem và nhận lời chúc mừng từ mọi người. Đáng chú ý, bạn trai người Pháp của Thảo Nhi Lê cũng góp mặt trong bữa tiệc sinh nhật. Anh hôn bạn gái. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ, thân mật.

"Dịp sinh nhật luôn nhắc nhở tôi rằng cuộc sống càng bận rộn, thời gian bên những người mình yêu thương càng trở nên tuyệt vời. Tuổi tác càng cao, ai cũng bận rộn, vậy nên những khoảnh khắc bên nhau đều rất quý giá. Trở về TP.HCM, tôi cảm thấy như ở nhà khi được bao quanh, ủng hộ và được yêu thương. Chúc mừng một năm nữa của sự trưởng thành, phát triển và cũng biết ơn từng khoảnh khắc nhỏ bé. Cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật từ mọi người", cô chia sẻ.

Thảo Nhi Lê đón sinh nhật bên bạn trai và đồng nghiệp tại TP.HCM. Ảnh: FBNV.

Ở tuổi 31, Thảo Nhi Lê tập trung phát triển thương hiệu thời trang riêng và tận hưởng cuộc sống. Cô cũng có những chuyến du lịch, trải nghiệm ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Đầu tháng 11, người đẹp công khai bạn trai Romain Leclef. Nửa kia của Thảo Nhi Lê xuất thân trong gia đình có truyền thống gần 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp. Anh hiện là người kế nhiệm đời thứ 7 của thương hiệu gia đình, đồng thời đồng sáng lập thương hiệu nước hoa Nimai cùng Thảo Nhi Lê. Tháng 10/2024, cả hai từng mang sản phẩm tới gọi vốn tại Shark Tank Việt Nam song phải "trắng tay" ra về.

Thảo Nhi Lê cho biết từng được bạn trai cầu hôn vào năm ngoái song cô chưa đồng ý. Theo á hậu, thời điểm đó, cô không cảm thấy sẵn sàng do mới quen biết bạn trai. Ngoài ra, đối với Thảo Nhi, cuộc sống của cô vẫn chưa ổn định, không phù hợp để lập gia đình.