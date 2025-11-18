Liên Bỉnh Phát nói về cảnh hôn với Đỗ Hải Yến

Nam chính "Quán Kỳ Nam" cho biết anh căng thẳng khi lần đầu đóng phim với đàn chị. Trong đó, cảnh Liên Bỉnh Phát hôn Đỗ Hải Yến gây áp lực lớn cho anh lẫn đạo diễn.

Chiều 17/11, ê-kíp Quán Kỳ Nam tổ chức buổi chiếu đầu tiên cho báo giới, truyền thông tại TP.HCM. Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Leon Lê, Liên Bỉnh Phát, Kiều Hạnh, Lê Văn Thân, Phương Bình, Tú Quyên, Lý Hồng Ân... Nữ diễn viên Đỗ Hải Yến vắng mặt.

Sau buổi chiếu, dàn diễn viên có buổi giao lưu, chia sẻ về dự án điện ảnh. Lần đầu hợp tác với Đỗ Hải Yến, Liên Bỉnh Phát cho biết anh rất áp lực, căng thẳng.

"Tôi nhớ ở buổi workshop đầu tiên, đạo diễn bắt hai diễn viên ngồi đối diện ở khoảng cách gần và nhìn thẳng vào mắt nhau, từ đó đoán xem đối phương nghĩ gì. Tôi cho rằng phương pháp này giúp cho hai diễn viên chưa từng làm việc trước đó có sự kết nối nhất định. Quán Kỳ Nam là phim mà tôi áp lực rất nhiều so với dự án khác", Liên Bỉnh Phát chia sẻ.

Một cảnh quay giữa Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát trong Quán Kỳ Nam. Ảnh: ĐPCC.

Trong phim, nhân vật Khang (Liên Bỉnh Phát) có cảnh hôn ngắn ngủi với Kỳ Nam (Đỗ Hải Yến) trước giây phút tạm biệt.

Liên Bỉnh Phát chia sẻ: "Một cảnh khó và đáng nhớ nhất với tôi là khi Khang và Kỳ Nam đứng cùng nhau ở một khoảng cách rất gần trong cảnh hôn. Lúc đó, cả tôi và chị Yến đều khá bối rối. Cảm xúc có rất nhiều điều chồng chéo và khó tả, nhưng vô tình lại khớp với cảm xúc lúc đó của nhân vật, may mắn cảnh quay cũng được thực hiện được".

Đạo diễn Leon Lê cho biết đây là cảnh quay duy nhất mà anh phải lớn tiếng với hai diễn viên. Nam đạo diễn nói anh không hài lòng dù cảnh này quay đi quay lại nhiều lần. Sau đó, anh đề nghị Liên Bỉnh Phát và Đỗ Hải Yến phải tập trung và yêu cầu các thành viên của ê-kíp ra ngoài.

"Lúc đó, tôi rất khó chịu. Cảnh đi của cả hai không đúng tốc độ. Trên kịch bản, cảnh đó không có thoại, chỉ có Khang nhìn Kỳ Nam rồi bước vào và hai người hôn nhau. Nhưng cảnh đó quay nửa ngày, Đỗ Hải Yến thì ngượng ngùng. Cuối cùng cảnh đó lại không ra", Leon Lê nhớ lại.

Quán Kỳ Nam lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980 tại một khu cư xá cũ. Tác phẩm điện ảnh xoay quanh những con người cô đơn tìm thấy sự đồng cảm giữa những biến cố. Phim theo chân dịch giả trên tên Khang, người đang chuyển ngữ Hoàng tử bé của Antoine de Saint-Exupéry.

Tại cư xá cũ, anh gặp Kỳ Nam, một phụ nữ lớn tuổi, sống bằng nghề nấu ăn cho người dân trong cư xá. Kỳ Nam có vẻ ngoài thu hút, tính cách trầm tĩnh, điềm đạm. Cô trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Sau thời gian, Khang và Kỳ Nam dần nảy sinh tình cảm lãng mạn. Hai tâm hồn nhạy cảm và đồng điệu như tìm thấy sự an ủi.

Bộ phim được quay bằng phim 35 mm, với nhiều khung cảnh điện ảnh, giàu chất thơ. Dự án đánh dấu sự trở lại của Đỗ Hải Yến sau nhiều năm rời xa màn bạc. Đạo diễn Leon Lê cho biết Quán Kỳ Nam là dự án anh dành nhiều năm nghiên cứu, tích lũy ký ức và hoài niệm về một thời đã qua.

Kịch bản do Leon Lê chấp bút cùng nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc. Phim là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt tại Liên hoan phim Toronto lần thứ 50.