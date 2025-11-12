Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Show có Noo Phước Thịnh, Đức Phúc hủy đột ngột

  • Thứ tư, 12/11/2025 17:56 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Ban tổ chức show "Em đồng ý" có Đức Phúc, Noo Phước Thịnh thông báo dời lịch tổ chức sang 2026.

Chiều 12/11, ban tổ chức mini show Em đồng ý của Đức Phúc cùng khách mời - ca sĩ Noo Phước Thịnh thông báo hủy lịch. Theo ban tổ chức, chương trình sẽ tổ chức vào năm 2026 nhưng chưa có thời điểm cụ thể.

"Vì lý do bất khả kháng, nhằm đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe nghệ sĩ, mini show dự kiến diễn ra ngày 15/11, sẽ được dời sang năm 2026. Mini show sẽ được kết hợp cùng chuỗi hoạt động đặc biệt của nghệ sĩ và được đầu tư kỹ lưỡng hơn hứa hẹn mang đến cho khán giả một đêm thật trọn vẹn", theo thông báo từ ban tổ chức.

Noo Phuoc Thinh anh 1Noo Phuoc Thinh anh 2

Show có Đức Phúc và Noo Phước Thịnh thông báo hủy đột ngột. Ảnh: FBNV.

Ban tổ chức cho biết sẽ hoàn tiền cho các khán giả đã mua vé. Việc ban tổ chức thông báo hủy show đột ngột đang nhận phản ứng từ khán giả. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp.

Hiện Đức Phúc và Noo Phước Thịnh chưa lên tiếng sau thông báo của ban tổ chức chương trình.

2025 là năm thành công của Đức Phúc. Anh vừa giành giải quán quân cuộc thi Intervision tại Nga.

Với tư cách người chiến thắng, nam ca sĩ được BTC trao cúp pha lê kèm phần thưởng trị giá 30 triệu RUB (khoảng 358.000 USD).

Vào ngày 26/9, anh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sau khi giành thành tích cao nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế.

Đức Phúc tâm sự trên hành trình Intervision 2025 lần này, điều anh trăn trở nhiều nhất là làm sao có thể tạo nên một tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc Việt Nam (trong những giới hạn của luật thi) để lan tỏa đến bạn bè quốc tế.

Khi bắt đầu nhận lời mời tham dự cuộc thi, Đức Phúc đã rất đắn đo. Bởi Đức Phúc luôn mong những gì mang ra thế giới không chỉ là một tiết mục hát show vocal hay giải trí đơn thuần, mà phải mang đậm tinh thần của một lát cắt văn hóa, niềm tự hào dân tộc. Nam ca sĩ luôn khao khát sân khấu vừa có chất liệu truyền thống, đậm hồn Việt nhưng vẫn phải mang hơi thở hiện đại xen lẫn yếu tố giải trí, để dù chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, khán giả vẫn có thể cảm nhận một cách tự nhiên, tinh tế và rõ nét nhất về con người, văn hóa, bản sắc của đất nước Việt Nam.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Động thái gây chú ý của Diệp Lâm Anh

Hai bài đăng mới nhất của Diệp Lâm Anh đang gây bàn tán trên mạng xã hội, song nữ ca sĩ chưa lên tiếng giải thích rõ sự việc.

7 giờ trước

An Nhi

Noo Phước Thịnh Noo Phước Thịnh Đức Phúc

Đọc tiếp

Thuy Quynh va Duc Pham truoc khi cong khai hen ho hinh anh

Thúy Quỳnh và Đức Phạm trước khi công khai hẹn hò

9 giờ trước 08:54 12/11/2025

0

Trước khi công khai hẹn hò, Đức Phạm và Thúy Quỳnh thường xuyên được bắt gặp bên nhau trong các sự kiện hoặc chơi thể thao. Song cả hai đều không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Phuong Oanh lay nuoc mat khan gia hinh anh

Phương Oanh lấy nước mắt khán giả

9 giờ trước 08:38 12/11/2025

0

Cảnh phim giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và bố trong tập mới nhất của "Gió ngang khoảng trời xanh" gây xúc động với khán giả.

Dien vien Thanh Hien ket hon hinh anh

Diễn viên Thanh Hiền kết hôn

9 giờ trước 09:14 12/11/2025

0

Diễn viên Thanh Hiền cùng bạn trai đã đăng ký kết hôn. Cả hai trải qua vài năm gắn bó, đồng hành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý