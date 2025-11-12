Show có Noo Phước Thịnh, Đức Phúc hủy đột ngột

Chiều 12/11, ban tổ chức mini show Em đồng ý của Đức Phúc cùng khách mời - ca sĩ Noo Phước Thịnh thông báo hủy lịch. Theo ban tổ chức, chương trình sẽ tổ chức vào năm 2026 nhưng chưa có thời điểm cụ thể.
"Vì lý do bất khả kháng, nhằm đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe nghệ sĩ, mini show dự kiến diễn ra ngày 15/11, sẽ được dời sang năm 2026. Mini show sẽ được kết hợp cùng chuỗi hoạt động đặc biệt của nghệ sĩ và được đầu tư kỹ lưỡng hơn hứa hẹn mang đến cho khán giả một đêm thật trọn vẹn", theo thông báo từ ban tổ chức.
Show có Đức Phúc và Noo Phước Thịnh thông báo hủy đột ngột. Ảnh: FBNV.
Ban tổ chức cho biết sẽ hoàn tiền cho các khán giả đã mua vé. Việc ban tổ chức thông báo hủy show đột ngột đang nhận phản ứng từ khán giả. Dưới bình luận, nhiều tài khoản mạng cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp.
Hiện Đức Phúc và Noo Phước Thịnh chưa lên tiếng sau thông báo của ban tổ chức chương trình.
2025 là năm thành công của Đức Phúc. Anh vừa giành giải quán quân cuộc thi Intervision tại Nga.
Với tư cách người chiến thắng, nam ca sĩ được BTC trao cúp pha lê kèm phần thưởng trị giá 30 triệu RUB (khoảng 358.000 USD).
Vào ngày 26/9, anh nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ sau khi giành thành tích cao nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế.
Đức Phúc tâm sự trên hành trình Intervision 2025 lần này, điều anh trăn trở nhiều nhất là làm sao có thể tạo nên một tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa, dân tộc Việt Nam (trong những giới hạn của luật thi) để lan tỏa đến bạn bè quốc tế.
Khi bắt đầu nhận lời mời tham dự cuộc thi, Đức Phúc đã rất đắn đo. Bởi Đức Phúc luôn mong những gì mang ra thế giới không chỉ là một tiết mục hát show vocal hay giải trí đơn thuần, mà phải mang đậm tinh thần của một lát cắt văn hóa, niềm tự hào dân tộc. Nam ca sĩ luôn khao khát sân khấu vừa có chất liệu truyền thống, đậm hồn Việt nhưng vẫn phải mang hơi thở hiện đại xen lẫn yếu tố giải trí, để dù chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, khán giả vẫn có thể cảm nhận một cách tự nhiên, tinh tế và rõ nét nhất về con người, văn hóa, bản sắc của đất nước Việt Nam.
