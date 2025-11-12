Thúy Quỳnh và Đức Phạm trước khi công khai hẹn hò

Trước khi công khai hẹn hò, Đức Phạm và Thúy Quỳnh thường xuyên được bắt gặp bên nhau trong các sự kiện hoặc chơi thể thao. Song cả hai đều không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Tối 11/11, thiếu gia Đức Phạm lần đầu công khai yêu Vũ Thúy Quỳnh. Anh đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên nửa kia kèm chia sẻ: "Yêu em". Bài đăng của Đức Phạm gây chú ý trên các nền tảng mạng. Đức Phạm đặt chế độ hạn chế bình luận trong bài đăng này.

Trong khi đó, Vũ Thúy Quỳnh vẫn giữ động thái im lặng. Trên trang cá nhân, cô vẫn chia sẻ nhiều hình ảnh, clip trong công việc, cuộc sống đời thường song không nhắc đến chuyện tình cảm. Ở bài viết mới nhất, cô bày tỏ: "Khi em được làm những gì em thích, đó chính là tự do". Dân mạng phát hiện các bài đăng của Vũ Thúy Quỳnh đều hạn chế bình luận.

Trước khi công khai hẹn hò, Đức Phạm và Thúy Quỳnh thường xuyên được bắt gặp bên nhau trong các sự kiện hoặc chơi thể thao chung. Song cả hai đều không lên tiếng xác nhận mối quan hệ.

Vũ Thúy Quỳnh và doanh nhân Đức Phạm công khai hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Trong một livestream, Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ về tin đồn hẹn hò với đại gia và quan điểm trong tình yêu. "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô bày tỏ.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, đến từ Điện Biên, cao 1,74 m. Cô là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp khi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, 2023; đạt được giải Á quân 3 The New Mentor 2023, Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Cô từng vướng tin đồn hẹn hò với người mẫu Hà Kino.

Đức Phạm từng kết hôn với Diệp Lâm Anh. Hai người đường ai nấy đi vào năm 2022.

Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm thường có bài viết, động thái liên quan đến nhau. Đầu tháng 8, doanh nhân Đức Phạm chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn với vợ cũ. Trong tin nhắn, Diệp Lâm Anh nhắn tin hỏi thăm, rủ Đức Phạm đi cà phê. Sau đó, Đức Phạm đề nghị vợ cũ ngừng quan tâm hoặc can thiệp đến đời sống riêng của anh vì cả 2 đã ly hôn.

Diệp Lâm Anh chia sẻ cô luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho chồng cũ và đối xử với đối phương một cách dịu dàng. Ngoài ra, Diệp Lâm Anh nhắn nhủ chồng cũ cô đã xóa hết những bài viết được đăng tải vào thời điểm hai người thực hiện thủ tục ly hôn đầy ồn ào. Hiện tại, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm được cho là đều đã có người mới.