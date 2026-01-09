Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Không nhận ra Việt Hương

  • Thứ sáu, 9/1/2026 16:57 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong livestream mới đây, Việt Hương gây chú ý với mái tóc ngắn nhuộm sáng, diện vest đen. Nhiều khán giả nhận xét nữ nghệ sĩ khác nhiều so với trước đây.

Mới đây, trong buổi livestream trên trang cá nhân, Việt Hương khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Nữ nghệ sĩ để tóc ngắn, nhuộm tông sáng, diện vest đen, khác hẳn hình ảnh gần gũi, hài hước vốn quen thuộc. Một số khán giả cho biết phải mất thời gian mới nhận ra Việt Hương.

Trong buổi phát trực tiếp, Việt Hương nói đây là tạo hình cho dự án phim mới. Được biết, đây là phim có yếu tố hành động, đánh dấu sự trở lại của cô với dạng vai này sau thời gian dài. Song, cô chưa tiết lộ cụ thể về nội dung cũng như vai diễn.

Viet Huong anh 1

Hình ảnh mới đây của Việt Hương. Ảnh: @viethuong.

“Ba năm nay tôi không làm dạng vai này vì đánh võ thấy mệt. Trước đó đang vào một vai phải múa, nên tẩy trang xong là chạy qua đây luôn”, Việt Hương nói trong livestream.

Tại phim trường, Việt Hương xuất hiện cùng nhiều đồng nghiệp quen mặt như Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo…

Thời gian qua, nữ nghệ sĩ tham gia liên tiếp các phim như Chị dâu, Cục vàng của ngoại... Trong đó, Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc làm đạo diễn rời rạp sau 5 tuần chiếu, thu 82,3 tỷ đồng.

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao bàn tán về thông tin Việt Hương xóa loạt bài đăng quảng cáo sản phẩm kem chống nắng cô kinh doanh trước đây. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lên tiếng về vụ việc mà tiếp tục lịch trình công việc.

Sau đó, fanpage bán hàng của Việt Hương đăng thông báo liên quan đến dòng kem chống nắng đang được bàn tán. Theo nội dung chia sẻ, sản phẩm đã trải qua quy trình kiểm nghiệm và được cấp giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thời điểm đó, chồng của cô là Hoài Phương cũng chia sẻ lại thông tin kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Để đây thôi và chẳng cần nói gì”.

Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da, Chị dâu

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý do GS Gianni Kriscak cùng Hiền Nguyễn Soprano (nghiên cứu sinh tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương), Trịnh Thị Oanh (giảng viên thanh nhạc tại Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương) thực hiện. Sách ra mắt vào tháng 2 và nhanh chóng được bạn đọc đón nhận.

Sách khảo cứu Lịch sử opera Ý là tác phẩm hiếm hoi về opera được thực hiện bằng tiếng Việt. Qua cuốn sách này, các tác giả đưa ra câu chuyện về một thành tựu văn hóa kinh điển của thế giới nhưng bằng góc nhìn nhẹ nhàng, dễ tiếp cận thay vì quá nặng nề, phức tạp. Các tác giả không đề cập quá nhiều tên, chi tiết và chỉ đưa vào cuốn sách những khoảnh khắc quan trọng, thú vị nhất trong giai đoạn đầu tiên của các vở opera.

Madonna táo bạo ở tuổi 67

Madonna xuất hiện trong một chiến dịch quảng cáo mới với loạt cảnh táo bạo cùng những người mẫu nam.

7 giờ trước

Nữ diễn viên bị chồng cũ dùng tên để lừa 10 triệu USD

Jeong Ga eun lần đầu chia sẻ chi tiết vụ khởi kiện chồng cũ, cho biết người đàn ông này đã lợi dụng tên tuổi cô để thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền lên tới gần 10 triệu USD.

13 giờ trước

Thành Long ê chề

"Unexpected Family" do Thành Long đóng chính thất bại nặng nề tại phòng vé. Kết quả này khiến nam diễn viên phải quay lại dòng phim hành động sở trường.

27:1594 hôm qua

Minh An

Việt Hương diện mạo khác lạ giải trí

    Đọc tiếp

    Voc dang A hau Thuy Dung sau sinh hinh anh

    Vóc dáng Á hậu Thùy Dung sau sinh

    3 giờ trước 15:47 9/1/2026

    0

    Sau thời gian sinh con, Thùy Dung vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên của em bé. Cô cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối.

    Anh gay xon xao cua Ngo Kien Huy hinh anh

    Ảnh gây xôn xao của Ngô Kiến Huy

    6 giờ trước 12:05 9/1/2026

    0

    Ngô Kiến Huy vừa chia sẻ hình ảnh bên dàn cast 2 ngày 1 đêm. Khoảnh khắc các thành viên quy tụ nhanh chóng gây chú ý.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý