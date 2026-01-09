Không nhận ra Việt Hương

Trong livestream mới đây, Việt Hương gây chú ý với mái tóc ngắn nhuộm sáng, diện vest đen. Nhiều khán giả nhận xét nữ nghệ sĩ khác nhiều so với trước đây.

Mới đây, trong buổi livestream trên trang cá nhân, Việt Hương khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Nữ nghệ sĩ để tóc ngắn, nhuộm tông sáng, diện vest đen, khác hẳn hình ảnh gần gũi, hài hước vốn quen thuộc. Một số khán giả cho biết phải mất thời gian mới nhận ra Việt Hương.

Trong buổi phát trực tiếp, Việt Hương nói đây là tạo hình cho dự án phim mới. Được biết, đây là phim có yếu tố hành động, đánh dấu sự trở lại của cô với dạng vai này sau thời gian dài. Song, cô chưa tiết lộ cụ thể về nội dung cũng như vai diễn.

Hình ảnh mới đây của Việt Hương. Ảnh: @viethuong.

“Ba năm nay tôi không làm dạng vai này vì đánh võ thấy mệt. Trước đó đang vào một vai phải múa, nên tẩy trang xong là chạy qua đây luôn”, Việt Hương nói trong livestream.

Tại phim trường, Việt Hương xuất hiện cùng nhiều đồng nghiệp quen mặt như Hứa Minh Đạt, Quách Ngọc Tuyên, Hoàng Mèo…

Thời gian qua, nữ nghệ sĩ tham gia liên tiếp các phim như Chị dâu, Cục vàng của ngoại... Trong đó, Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc làm đạo diễn rời rạp sau 5 tuần chiếu, thu 82,3 tỷ đồng .

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao bàn tán về thông tin Việt Hương xóa loạt bài đăng quảng cáo sản phẩm kem chống nắng cô kinh doanh trước đây. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lên tiếng về vụ việc mà tiếp tục lịch trình công việc.

Sau đó, fanpage bán hàng của Việt Hương đăng thông báo liên quan đến dòng kem chống nắng đang được bàn tán. Theo nội dung chia sẻ, sản phẩm đã trải qua quy trình kiểm nghiệm và được cấp giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thời điểm đó, chồng của cô là Hoài Phương cũng chia sẻ lại thông tin kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Để đây thôi và chẳng cần nói gì”.

Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da, Chị dâu…