Ẩn số từ Pháo

Lần hiếm hoi, khán giả chứng kiến các rapper đình đám nhất rap Việt hiện tại cùng xuất hiện trên đường đua trending gần như cùng thời điểm. Chỉ sau hai ngày, cục diện màn so kè này đã sớm ngã ngũ.

Như thường lệ, MCK giữ thói quen tung sản phẩm một cách bất ngờ lên các nền tảng. Ca khúc Ngongiodemquatrangsangdemnay nhanh chóng giúp nam rapper thống trị bảng thịnh hành trong những ngày đầu phát hành. Khoảng một tuần sau, HIEUTHUHAI cũng "đánh úp" thị trường bằng màn tái xuất bất ngờ với MV Người im lặng gặp người hay nói. Không hẹn mà gặp, hai rapper sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất rap Việt hiện tại vô tình tạo nên một cuộc đua thu hút sự chú ý lớn trên các bảng xếp hạng trending.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Chỉ sau một ngày, sản phẩm của HIEUTHUHAI đã vượt qua MV của MCK. Một phần nguyên nhân đến từ việc ca khúc của MCK đã phát hành trước đó một tuần, khiến sức hút tự nhiên dần giảm nhiệt. Tuy nhiên, khi nhìn rộng hơn, đây thực tế là cuộc đối đầu không cân sức. Bởi lẽ, HIEUTHUHAI bước vào đường đua với chiến lược quảng bá rõ ràng và sự hỗ trợ từ ê-kíp truyền thông hùng hậu, trong khi MCK gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sức lan tỏa tự nhiên của âm nhạc.

HIEUTHUHAI chững lại?

Thu về khoảng 1,8 triệu lượt xem sau 2 ngày cho MV Người im lặng gặp người hay nói, HIEUTHUHAI vẫn đạt thành tích tốt nếu đặt trong bối cảnh mặt bằng chung của đường đua trending nhạc Việt hiện nay. Tuy nhiên, con số này lại thấp hơn so với chính nam rapper trong quá khứ. Trước đó, trong năm 2025, MV Nước mắt cá sấu của HIEUTHUHAI từng vượt mốc 3 triệu lượt xem chỉ sau hai ngày phát hành.

Trong lần trở lại này, nam rapper vẫn giữ nguyên công thức quen thuộc. HIEUTHUHAI tiếp tục được hậu thuẫn bởi một ê-kíp truyền thông lớn, với loạt chiến lược quảng bá quen thuộc: tạo các đoạn nhạc có khả năng “viral”, gắn ca khúc vào nội dung sáng tạo trên TikTok và đẩy mạnh xuất hiện trên truyền thông.

MV mới nhất của HIEUTHUHAI không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng.

Dẫu vậy, dấu ấn âm nhạc của sản phẩm lần này chưa tạo ra nhiều sự bàn tán. HIEUTHUHAI lựa chọn màu sắc retro, từ âm nhạc đến hình ảnh, nhưng hướng đi này không tạo hiệu ứng mạnh mẽ như kỳ vọng. Giọng hát của quán quân Anh trai "say hi" mùa đầu tiên cũng nhận ý kiến trái chiều từ công chúng.

Trước đây, Nước mắt cá sấu gây chú ý với câu chuyện “tái hiện Vpop của 20 năm trước”, thậm chí được nhắc đến như nỗ lực “gợi lại thời kỳ rực rỡ của Vpop”. Trong khi đó, Người im lặng gặp người hay nói lại chưa tạo ra nhiều chủ đề thảo luận trong cộng đồng khán giả.

Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến sức lan tỏa của MV là thời điểm phát hành. Khác với giai đoạn trước, khi HIEUTHUHAI liên tục xuất hiện và gây chú ý tại các game show giải trí, lần tái xuất này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang bị chi phối bởi những câu chuyện từ điện ảnh. Điều đó khiến không chỉ HIEUTHUHAI, mà nhiều sản phẩm âm nhạc khác cũng gặp khó trong việc tạo đột phá về độ phủ sóng.

MCK trung thành với phong cách phát hành nhạc bất ngờ, không báo trước.

Trái ngược hoàn toàn với HIEUTHUHAI, MCK tiếp tục đi theo con đường quen thuộc: phát hành nhạc không báo trước và gần như không triển khai chiến dịch truyền thông. Ngay cả sau khi sản phẩm ra mắt, nam rapper cũng không có động thái quảng bá đáng kể. Trong bối cảnh đó, việc MV của MCK vẫn vượt 3 triệu lượt xem sau một tuần được xem là thành tích khá tốt nếu so với mặt bằng chung.

Chính vì vậy, cuộc so kè giữa HIEUTHUHAI và MCK ở thời điểm hiện tại chưa thể coi là cuộc đối đầu thực sự cân bằng. Hai rapper bước vào đường đua với hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau.

Câu hỏi ai mới là rapper “hot” nhất rap Việt vẫn liên tục được đặt ra trên các diễn đàn rap. Tuy nhiên, để có câu trả lời rõ ràng hơn, có lẽ cần chờ đến một dịp khác - khi cả HIEUTHUHAI và MCK cùng đứng ở vạch xuất phát, với những sản phẩm được đầu tư tương xứng và ra mắt trong cùng thời điểm.

Ẩn số từ Pháo

Ở thời điểm hiện tại, bảng trending âm nhạc gần như trở thành sân chơi của các rapper. Bên cạnh HIEUTHUHAI và MCK, những cái tên như Ricky Star, BigDaddy, Dangrangto, Richie D.ICY, Obito hay bộ đôi Pháo - Osad đều góp mặt trong danh sách thịnh hành.

Trong số này, MV Tấm lòng Cửu Long của Ricky Star dường như đã hết cơ hội cạnh tranh vị trí cao nhất, nhưng vẫn duy trì sức hút ổn định. BigDaddy đầu tư mạnh cho MV Rất là nhiều tỏi, mang cả dàn thí sinh Rap Việt mùa 3 trong đội của anh tham gia MV. Tuy nhiên, sau 5 ngày, MV Rất là nhiều tỏi chỉ thu hút hơn 500.000 lượt xem. Đây là con số phản ánh rõ vị thế của BigDaddy khi nam rapper chưa là cái tên có sức hút hàng đầu.

Một mình rapper Dangrangto có 2 sản phẩm nằm trong top trending. Sản phẩm Để dành cho em của cựu thí sinh Rap Việt từng thăng tiến nhanh trên đường đua nhưng hạ nhiệt từ cột mốc 500.000 lượt nghe/xem. Hiện tại, MV của Dangrangto cũng không còn khả năng cạnh tranh ở vị trí cao.

Riêng Pháo và Osad lại trở thành một ẩn số thú vị.

Ngu nger với sự hợp tác của Pháo và Osad cũng ghi nhận lượt xem khả quan.

Sau hiệu ứng từ bộ phim điện ảnh Thỏ ơi với doanh thu trên 440 tỷ đồng , vị thế của Pháo trong làng giải trí Việt được nâng lên đáng kể.

Tận dụng thời điểm thuận lợi, cô cùng Osad âm thầm phát hành ca khúc Ngu nger trên các nền tảng nghe nhạc. MV của bộ đôi được thực hiện khá giản dị, với concept quen thuộc: lái xe, hát và tận dụng bối cảnh đời thường. Dù vậy, đôi khi chính sự tối giản này lại giúp sản phẩm dễ tiếp cận khán giả.

Sau hai ngày, Ngu nger đạt gần 400.000 lượt nghe/xem - con số đáng chú ý trong bối cảnh không có chiến dịch quảng bá lớn. Sức hút của Pháo phần nào giúp Osad trở lại đường đua thịnh hành sau khoảng một năm khá im ắng.

Ở chiều ngược lại, Pháo cũng có thêm một cú hích âm nhạc đáng giá, như bước chạy đà trước khi trở lại mạnh mẽ với địa hạt rap, sau lần thử sức với điện ảnh cùng Trấn Thành.

Hiện tại, MV của Pháo và Osad vẫn ở thế yếu trong cuộc đua trending do thiếu đầu tư truyền thông. Tuy nhiên, sản phẩm lại có tiềm năng bứt phá trong thời gian tới, khi ca khúc đang bắt đầu lan tỏa trên TikTok. Với giai điệu catchy, dễ nghe và dễ nhớ, Ngu nger có nhiều cơ hội xuất hiện trong các video sáng tạo nội dung - yếu tố thường đóng vai trò quyết định để một ca khúc bùng nổ trên mạng xã hội.