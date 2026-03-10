Công an TP.HCM phạt người quay lén 'Thỏ ơi' 7,5 triệu đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM xử phạt T.V.P 7,5 triệu đồng vì hành vi quay lén, phát tán trái phép phim "Thỏ ơi" lên mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt T.V.P (sinh năm 2004) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP). Đồng thời Công an TP.HCM buộc đối tượng gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Theo đó, vào ngày 25/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận thông tin phản ánh về việc bộ phim điện ảnh Thỏ ơi bị quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép trên không gian mạng, đặc biệt trên nền tảng TikTok, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị sản xuất, phát hành.

T.V.P tại buổi làm việc với Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành xác minh, rà soát các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm. Qua rà soát phát hiện tài khoản TikTok @thooi562 đăng tải hàng chục video clip chứa nội dung quay lén từ bộ phim của Trấn Thành. Cụ thể, mỗi clip có độ dài từ khoảng 60 đến 120 giây, thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Quá trình xác minh cho thấy, tài khoản trên còn đăng tải thông tin rao bán bản ghi đầy đủ của bộ phim, giao dịch thông qua nền tảng Telegram và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Người quản trị các tài khoản trên là T.V.P (sinh năm 2004, hiện cư trú tại TP.HCM). Vào ngày 2/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã mời đối tượng lên làm việc. Tại cơ quan chức năng, P. thừa nhận hành vi sử dụng thiết bị cá nhân để quay lén nội dung phim trong rạp chiếu và đăng tải trái phép một phần nội dung phim lên không gian mạng khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền. P. còn lập ra nhiều tài khoản TikTok như @thooi_56, @thooi562, hooi_560, @thooi_563... và đăng tải khoảng 45 đoạn video chứa nội dung bộ phim nhằm thu hút lượt xem, tăng tương tác.

Hành vi này có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, đồng thời vi phạm các quy định về quản lý và phổ biến phim theo pháp luật hiện hành. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, yêu cầu cá nhân vi phạm gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải trái phép, đồng thời tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm điện ảnh. Mọi hành vi quay lén, sao chép hoặc phát tán nội dung phim đến công chúng khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý bằng các chế tài hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Việc tuân thủ quy định về bản quyền là trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sáng tạo lành mạnh và sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp điện ảnh.