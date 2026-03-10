Vợ Hoàng Dũng kể 'không có tiền mua nhẫn cưới' nhưng vẫn kết hôn

Khánh Linh, vợ Hoàng Dũng cho biết 6 năm trước, cả hai quyết định kết hôn khi chưa có gì trong tay. Đôi trẻ thậm chí còn không đủ tiền mua nhẫn cưới.

Tối 9/3, Khánh Linh đăng tải hình ảnh của cả hai cách đây 6 năm. Những ngày đầu bên nhau, họ chưa có gì trong tay. Dù vậy, Khánh Linh và Hoàng Dũng vẫn đi tới quyết định đăng ký kết hôn.

"Hai đứa máu liều lại va vào nhau, 4 bàn tay trắng, tiền mua nhẫn còn không có thế mà vẫn dám lấy nhau. Vậy nên, tôi mới trêu Dũng bảo 'không', cho có tí trắc trở, để sau này vững rồi thì nhớ cùng làm lại. Từ lúc bảo cưới nhé tới lúc lên phường đăng ký là đúng một tuần", Khánh Linh nhớ lại.

Khánh Linh và Hoàng Dũng đã kết hôn cách đây 6 năm. Ảnh: IGNV.

Theo Khánh Linh, khi đó, cô 26 tuổi, Hoàng Dũng mới 25. Khi vừa cưới xong, họ tiếp tục đối diện khó khăn khi Covid-19 ập tới. Song 6 năm qua, Hoàng Dũng với sự đồng hành của vợ vẫn phát hành được nhiều album, tổ chức 5 concert.

"Cảm ơn anh vì đã cho em quản lý công việc, để em không cần 8h sáng ngáp ngắn ngáp dài đi làm văn phòng. Em rất vui. Yêu anh", vợ Hoàng Dũng bày tỏ.

Khánh Linh kể thêm cô nhớ mãi đám hỏi diễn ra 6 năm trước. Khi đó, cô được bà nội và mẹ tặng kiềng vàng. Lễ ăn hỏi diễn ra nhẹ nhàng, đơn giản, với sự góp mặt của số ít người thân, bạn bè.

Hoàng Dũng và Khánh Linh đồng hành, gắn bó 6 năm qua. Khánh Linh còn là quản lý của Hoàng Dũng. Trên trang cá nhân, họ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Đến 8/3, Hoàng Dũng bất ngờ thông báo cả hai đã kết hôn 6 năm trước. Trong bài đăng dài, giọng ca Nàng thơ chia sẻ: "Gặp em, tự dưng anh hiểu ra rằng tình yêu có sức mạnh to lớn thế nào và hiểu được rằng tại sao con người chúng ta lại đuổi theo tình yêu qua hàng ngàn năm như thế... Đồng hành là khi em nói rằng em muốn cùng anh xây dựng sự nghiệp. Cam kết là khi anh hình thành suy nghĩ rằng mình muốn ở cạnh con người này vài chục năm sau của cuộc đời, và phải là người này".