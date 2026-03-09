Khoảnh khắc gây sốt của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Trên sân khấu âm nhạc vào tối 8/3, Tăng Duy Tân tặng hoa và bày tỏ tình cảm với Bích Phương. Nữ ca sĩ tỏ ra ngại ngùng, nói "về nhà, anh chúc em sau".

Tối 8/3, Tăng Duy Tân và Bích Phương góp mặt trong một sự kiện âm nhạc. Sau khi nữ ca sĩ trình diễn xong, Tăng Duy Dân từ phía sau sân khấu, bất ngờ tiến tới. Anh cầm theo một bó hoa lớn và gửi lời chúc mừng tới Bích Phương cùng các khán giả nữ nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Tân chúc cho một nửa thế giới còn lại ngày 8/3 hạnh phúc, đặc biệt là những người phụ nữ mà tôi yêu thương. Hôm nay, Tân chuẩn bị một bó hoa được lựa vất vả lắm, để mang tình yêu gửi đến nửa thế giới cùng 'ấy". Sau đó, Tăng Duy Tân quay sang phía Bích Phương. Lúc này, nữ ca sĩ tỏ ra ngại ngùng. Cô ngắt lời Tăng Duy Tân và tìm cách đánh lạc hướng.

Tăng Duy Tân bày tỏ tình cảm với Bích Phương.

"Ai muốn xin vía thì ra sau cánh gà, Bích Phương chia vía", cô chia sẻ. Khi Tăng Duy Tân tiếp tục bày tỏ tình cảm, nữ ca sĩ nói thêm: "Thôi về nhà, anh chúc em sau".

Đây được cho là động thái công khai tình cảm của Tăng Duy Tân và Bích Phương. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này hiện gây sốt trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Tăng Duy Tân và Bích Phương hẹn hò kín tiếng nhiều năm qua. Họ đồng hành trong một số dự án. Sau Nâng chén tiêu sầu, hai người tiếp tục hợp tác trong album mang tên Khu vườn tình gồm 10 track nhạc của Tăng Duy Tân. Không chỉ góp giọng ở ca khúc chủ đề Ikigai, Bích Phương còn xuất hiện trong MV.

Trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân được phát hiện chỉ theo dõi một mình Bích Phương.

Thời gian gần đây, họ không còn giấu giếm chuyện tình cảm như trước. Ngày 28/1, Tăng Duy Tân đăng ảnh tình cảm bên Bích Phương. Cả hai có chuyến nghỉ dưỡng cùng nhau ở Phú Quốc. Trong kỳ nghỉ, Tăng Duy Tân cầm túi cho Bích Phương và chụp lại một số khoảnh khắc khi cô dạo chơi trên bãi biển.