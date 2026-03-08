Kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' của phim Việt

3/4 dự án phim Tết Nguyên đán 2026 đều gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ. Trong đó, "Thỏ ơi” ghi nhận con số trên 420 tỷ đồng.

Chưa năm nào, thị trường phim Tết lại sôi động và đầy bất ngờ cho đến phút chót như năm nay. Ngoài sự xuất hiện của Trấn Thành - vốn là thương hiệu gắn liền với mùa phim này nhiều năm qua, 3 cái tên còn lại đều tân binh. Lê Thanh Sơn vốn cầm trịch hai dự án trước đó, như Em chưa 18 và Móng vuốt, song cũng là lần đầu tham gia đường đua điện ảnh Tết.

Trong khi Trường Giang và Minh Beta - một người là diễn viên, người còn lại từng đảm nhận vai trò sản xuất - quyết định thử sức với vai trò đạo diễn. Tuy nhiên, thành bại về doanh thu đối với các dự án khác nhau. Kết quả cuối cùng khi ba phim đến từ Trấn Thành - Trường Giang - Lê Thanh Sơn lần lượt nắm tay nhau bước vào câu lạc bộ trăm tỷ, còn Minh Beta bị bỏ lại phía sau.

Hiện tượng phim Tết

Sau 3 tuần, cuộc rượt đuổi ở đường đua phim Tết gần như ngã ngũ. Người thắng cuộc không ngoài dự đoán là Trấn Thành với doanh thu Thỏ ơi trên 420 tỷ đồng (Theo thống kê trên Box Office Vietnam, tính đến tối 7/3). Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) đều trên trăm tỷ.

Những dữ liệu kể trên cho thấy con số kỷ lục về mùa phim Tết 2026. Trong đó, lần đầu tiên trong suốt thập kỷ qua, 3/4 dự án Tết gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ. Tổng doanh thu các phim Tết đạt con số gần 700 tỷ đồng . Và thành tích này chưa dừng lại, bởi Trấn Thành vẫn chưa buông xuôi. Ê-kíp Thỏ ơi vẫn tiếp tục triển khai các chiến lược truyền thông để "hâm nóng" dự án.

Trong đó, đáng chú ý là hai ngày 7 và 8/3, đạo diễn cùng dàn diễn viên khởi động lại cinetour, tích cực giao lưu với khán giả tại một số cụm rạp. Bên cạnh đó, việc Thỏ ơi tiếp tục được đưa ra đối sánh với Tài - một dự án đến từ Mỹ Tâm - Mai Tài Phến, trong những ngày qua, phần nào giúp bộ phim tăng độ thảo luận và giữ hiệu ứng.

Thỏ ơi của Trấn Thành áp đảo về doanh thu trong dàn phim Tết năm nay.

Với những nỗ lực hiện có, nam đạo diễn và đội ngũ thực hiện dự án đang cố gắng để Thỏ ơi vượt qua kỷ lục mà Nhà bà Nữ hay Mai từng thiết lập.

Trong bộ tứ, Báu vật trời cho cũng là ẩn số gây bất ngờ. Ban đầu, phim của Lê Thanh Sơn khá im hơi lặng tiếng dù sở hữu dàn cast thực lực gồm những cái tên như Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan hay Võ Tấn Phát. Tốc độ bán vé, số lượng suất chiếu hay tỷ lệ lấp đầy rạp ở những ngày công chiếu đầu tiên cũng kém kỳ vọng. Trên các nền tảng mạng, những bài đăng, độ bàn luận, tranh cãi từ công chúng đều phủ ngập bởi khen chê liên quan đến ba dự án còn lại.

Thậm chí, thời điểm đó, Báu vật trời cho bị gắn mác "underrated" (Tạm dịch: bị đánh giá thấp so với chất lượng).

Báu vật trời cho giúp Phương Anh Đào, Tuấn Trần có dự án trăm tỷ tiếp theo.

Từ tuần thứ hai đổ đi, hai đối thủ khác là Nhà ba tôi một phòng và Mùi phở bắt đầu nhận phản ứng khi chất lượng dự án khác xa so với những kỳ vọng. Từ đó, Báu vật trời cho - với yếu tố hài - có cơ hội vượt lên.

Đến ngày 24/2, bước ngoặt xảy đến khi bộ phim có Phương Anh Đào, Tuấn Trần bất ngờ vượt mặt Nhà ba tôi một phòng để giành vị trí thứ hai trong bảng tổng sắp doanh thu trong ngày. Thời gian qua, bộ phim có sự tăng trưởng rõ rệt về doanh thu dù ê-kíp không còn đẩy mạnh truyền thông.

Nhờ Báu vật trời cho, Lê Thanh Sơn một lần nữa trở lại danh xưng "đạo diễn trăm tỷ", điều mà anh mất gần một thập kỷ chờ đợi. Chia sẻ về niềm vui này, Lê Thanh Sơn nói đây là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt với anh. "Khi bắt đầu dự án này, tôi chỉ mong kể một câu chuyện tử tế về con người và gia đình. Con số 100 tỷ đồng là niềm vui lớn đối với toàn bộ ê-kíp. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là thấy khán giả ở nhiều độ tuổi khác nhau có thể cùng xem và cùng cảm nhận bộ phim".

Việc ba phim Việt cùng đạt thành tích trăm tỷ trong cùng một dịp phát hành cũng cho thấy sự đa dạng, tiềm năng của thị trường điện ảnh Tết. Mỗi tác phẩm mang một màu sắc riêng, từ hài hước, tình cảm đến tâm lý, giật gân. Nhờ vậy, công chúng có thêm nhiều lựa chọn khi đến quyết định ra rạp trong dịp Tết, tạo nên một bầu không khí sôi động cho toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh.

Thị trường phim Tết thay đổi

Nhìn lại, vào mùa phim Tết 2022, bốn bộ phim phát hành gồm Chìa khóa trăm tỷ, 1990, Nhà không bán và Mưu kế thượng lưu đều có doanh thu dao động từ 28 đến 65 tỷ đồng . Tổng doanh thu các dự án chạm mốc hơn 115 tỷ đồng .

Đến 2023, đường đua phim Tết chứng kiến cuộc đấu của Nhà bà Nữ và Chị chị em em. Đáng chú ý, cả hai phim đều có doanh thu tốt, trong đó Nhà bà Nữ ghi nhận con số kỷ lục 459 tỷ đồng . Sự xuất hiện của Trấn Thành cũng tạo nên bước ngoặt lớn cho thị trường phim Tết. Kể từ cột mốc này, ngoài việc tổng doanh thu mùa phim lớn nhất năm tăng đột biến, số lượng, mức độ đầu tư cho các dự án đến từ nhiều nhà sản xuất, đạo diễn cũng theo đó mà nâng lên đáng kể.

Vào mùa phim Tết 2024, một loạt phim đồng loạt tranh đấu gồm Mai, Gặp lại chị bầu, Sáng đèn và Trà. Song sau đó Sáng đèn và Trà đột ngột rút khỏi rạp. Cuộc đấu còn lại giữa Mai và Gặp lại chị bầu. Trong đó, phim của Trấn Thành tạo ra cơn sốt và giúp đạo diễn dắt túi 551 tỷ đồng . Dự án còn lại của Nhất Trung thu về hơn 92 tỷ đồng .

Trấn Thành thống lĩnh thị trường phim Tết trong nhiều năm.

Năm ngoái, ba phim Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ và Yêu nhầm bạn thân tranh giành miếng bánh thị phần phim. Yêu nhầm bạn thân bị bỏ lại phía sau ngay từ chặng đầu. Trong khi Bộ tứ báo thủ và Nụ hôn bạc tỷ song đấu quyết liệt đến phút chót. Dù Bộ tứ báo thủ vẫn áp đảo với doanh thu trên 332 tỷ đồng , song sự xuất hiện của Thu Trang cũng làm lung lay danh xưng "ông vua phim Tết" mà Trấn Thành trấn giữ trong nhiều năm.

Đến mùa phim Tết Bính Ngọ, cuộc đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vì ngoài Trấn Thành còn có sự xuất hiện của những cái tên như Trường Giang - Lê Thanh Sơn - Minh Beta. Thị trường phim do đó trở nên sôi động và khó đoán hơn.

Qua từng năm, miếng bánh doanh thu phim Tết ngày càng được nhiều nhà làm phim, sản xuất nhắm tới. Dù vậy đến nay, chưa ai lật đổ được đạo diễn Trấn Thành và thành tích doanh thu từ các dự án của anh. Thương hiệu Trấn Thành được củng cố, giúp anh trở thành đạo diễn 2.000 tỷ đồng duy nhất của thị trường điện ảnh nội địa, tính đến thời điểm hiện tại.