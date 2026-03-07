Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bộ phim hút 10 triệu khán giả ra rạp

  Thứ bảy, 7/3/2026 05:58 (GMT+7)
Bộ phim "The Man Who Lives with the King" chính thức gia nhập câu lạc bộ 10 triệu lượt xem của điện ảnh Hàn Quốc.

Theo Chosun, theo thông báo từ nhà phát hành Showbox vào ngày 6/3, tính đến 18h30 cùng ngày, (tức ngày thứ 31 kể từ khi khởi chiếu), phim The Man Who Lives with the King cán mốc 10 triệu lượt khán giả. Đây là tác phẩm thứ 25 trong lịch sử điện ảnh xứ kim chi đạt được thành tích ấn tượng này.

Đáng chú ý, The Man Who Lives with the King là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên trong gần 22 tháng đạt mốc 10 triệu lượt xem, kể từ khi The Roundup: Punishment đạt được cột mốc này vào tháng 5/2024. Bên cạnh đó, đây cũng là bộ phim lịch sử thứ tư đạt được thành công phòng vé kỷ lục, cùng với The King and the Clown, Masquerade The Admiral: Roaring Currents.

The Man Who Lives with the King gây sốt phòng vé Hàn thời gian qua.

Lấy bối cảnh thời Joseon, bộ phim kể về câu chuyện của vua Danjong (Park Ji Hoon), vị vua thứ sáu của Joseon. Vua Danjong bị chú ruột phản bội, phế truất và bị lưu đày đến Cheongnyeongpo ở Yeongwol, tỉnh Gangwon. Tại đây, Danjong gặp Eom Heung Do (Yoo Hae Jin), trưởng làng, từ đó dẫn đến một loạt các sự kiện kịch tính.

Cùng với sức hút ấn tượng của bộ phim, nam chính Park Ji Hoon cũng dẫn đầu bảng xếp hạng danh tiếng các ngôi sao đang lên, theo phân tích của Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc. Trang Instagram cá nhân của diễn viên trẻ hiện thu hút hơn 7 triệu lượt theo dõi. Những ngày qua, anh cùng ê-kíp tích cực quảng bá cho dự án phim.

Park Ji Hoon sinh năm 1999 tại Masan, tỉnh Gyeongsang và chuyển về Seoul sống từ khi 7 tuổi. Anh tốt nghiệp trường Đại học Chung-Ang, khoa Sân khấu & Điện ảnh. Ít ai biết, trước khi trở thành thần tượng âm nhạc, Park Ji Hoon đã có kinh nghiệm diễn xuất. Từ khi mới 7 tuổi, anh đã đóng vai nhỏ trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Truyền thuyết Jumong, Hãy cười lên nào, Đức vua và tôi hay Huyền thoại Iljimae

