Britney Spears bị bắt giữ tại hạt Ventura, California vào ngày 4/3 vì lái xe trong tình trạng say xỉn.

Theo TMZ, ngôi sao nhạc pop đã bị Cảnh sát giao thông California bắt giữ vào tối 4/3 vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Song sau đó, Britney Spears đã được thả vào sáng 5/3, theo Văn phòng Cảnh sát quận Ventura.

TMZ liên hệ với đại diện của nữ ca sĩ để xin bình luận về sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Britney Spears anh 1

Spears liên tục bất ổn thời gian qua. Ảnh: Britney Brands.

Theo Page Six, sau khi bị bắt, Spears đã xóa tài khoản Instagram của cô. Ở California, khi một người bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn, bằng lái xe của họ sẽ tự động bị đình chỉ.

Theo nguồn tin từ People, Spears dự kiến ​​sẽ ra tòa về vụ việc này vào 4/5.

Trước đó, nữ ca sĩ liên tục mất kiểm soát. Vào tháng 10/2025, Britney Spears bị ghi lại khoảnh khắc lái xe lạng lách, gây nguy hiểm cho bản thân và người đi đường trong buổi đi chơi buổi tối.

Sau đó, xe của cô còn băng qua cả dải phân cách giữa đường. Trong video, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy bị bắt gặp vừa ăn trong xe khi dừng đèn đỏ, vừa bám sát đuôi xe phía trước.

Bên cạnh đó, cô không ít lần khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi đăng tải ảnh và video trên mạng xã hội, ghi lại cảnh cô hát hò, nhảy múa với dao hay thử nhiều trang phục kỳ quặc...

Thậm chí cô quay lại cảnh bản thân nhảy múa, hát và di chuyển trên sàn nhà đầy rác thải và phân của thú cưng ở Thousand Oaks, California. Do chủ nhân kèn vàng Grammy tắt tính năng bình luận trên bài đăng nên hàng loạt khán giả thể hiện sự lo lắng về hành vi của cô trên nền tảng mạng xã hội khác.

Năm 2021, Britney thoát khỏi quyền giám hộ kéo dài 13 năm. Từ đó đến nay, nữ ca sĩ thường xuyên gây bàn tán khi đăng tải trên mạng xã hội những video nhảy múa với dao hay tạo dáng khỏa thân trên bãi biển.

