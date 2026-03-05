David Beckham bất chấp nguyện vọng của con trai

David Beckham vừa gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con trai cả. Dù trước đó, Brooklyn từng mong muốn cha mẹ không nhắc tên anh trên mạng xã hội.

Theo Mirror, vợ chồng David Beckham đã bất chấp nguyện vọng của Brooklyn với bài đăng mới nhất trên Instagram. Mặc dù chàng trai 27 tuổi đã cảnh báo cha mẹ không được nhắc đến anh trên mạng xã hội, cựu cầu thủ bóng đá cùng vợ vẫn chúc mừng sinh nhật con trai cả trước hàng chục triệu người theo dõi.

Cụ thể, David đăng tải một số tấm ảnh cùng Brooklyn trước đây. Anh gọi tên con bằng biệt danh "Bust" cùng chia sẻ: "Cha mẹ yêu con".

Trong khi Victoria cũng chia sẻ bức ảnh thời thơ ấu của con trai cả. Cô bày tỏ: "Chúc mừng sinh nhật tuổi 27 của Brooklyn. Mẹ yêu con rất nhiều".

Mirror nhận định động thái của vợ chồng cựu danh thủ có thể "hứng chịu cơn thịnh nộ" tiếp theo từ con trai cả.

Vợ chồng David Beckham gửi lời chúc mừng sinh nhật tới con trai cả nhân dịp anh bước sang tuổi 27. Ảnh: IGNV.

Trước đó, thông qua luật sư, Brooklyn từng gửi văn bản pháp lý cho cha mẹ, yêu cầu họ ngừng liên lạc với anh. Trong văn bản này có quy định vợ chồng David không được "gắn thẻ" con trai trên mạng xã hội. Ngoài ra, Brooklyn yêu cầu cha mẹ chỉ làm việc với luật sư riêng và ngừng liên hệ trực tiếp.

Đến cuối tháng 1, Brooklyn đăng tải tâm thư dài 6 trang với nội dung nhắm tới cha mẹ. Trong đó, anh liệt kê chi tiết những hành động được cho là "độc hại" từ phía mẹ anh - nhà thiết kế Victoria Beckham. Anh xác nhận Victoria đã hủy việc may váy cho con dâu vào phút chót dù trước đó tuyên bố rất hào hứng, buộc Nicola phải tìm phương án thay thế trong tình trạng khẩn cấp.

Chàng trai tiết lộ mẹ mình từng gọi con trai là "kẻ độc ác" chỉ vì anh muốn mời bà nội và bà ngoại của Nicola ngồi cùng bàn tiệc chính trong đám cưới. Brooklyn cáo buộc mẹ đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng anh và có những hành vi không phù hợp trước mặt quan khách, khiến anh cảm thấy "nhục nhã tột độ".

Đáng chú ý, Brooklyn chia sẻ rằng chỉ vài tuần trước đám cưới năm 2022, cha mẹ đã liên tục gây áp lực, thậm chí "mua chuộc" để anh ký vào một thỏa thuận từ bỏ quyền sở hữu tên tuổi của chính mình. Việc anh từ chối ký kết đã khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn, vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng kinh tế của gia đình.